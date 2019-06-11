Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)

TEKNE KAPTANI GÖZALTINDA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 10 kişinin denize açıldığı, yüzmek için denize atlayanlardan 1'inin kaybolduğu ve bir süre sonra arızalanan teknenin kaptanı Tolga Denizligil, Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan Tolga D., 'birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek', '1 kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek' ve 'deniz güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

