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Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 16:58 | Son Güncelleme

TEKNE KAPTANI GÖZALTINDA  Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 10 kişinin denize açıldığı, yüzmek için denize atlayanlardan 1'inin kaybolduğu ve bir süre sonra arızalanan teknenin kaptanı Tolga Denizligil, Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (2)

TEKNE KAPTANI GÖZALTINDA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 10 kişinin denize açıldığı, yüzmek için denize atlayanlardan 1'inin kaybolduğu ve bir süre sonra arızalanan teknenin kaptanı Tolga Denizligil, Gemlik Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan Tolga D., 'birden fazla kişinin taksirle ölümüne sebebiyet vermek', '1 kişinin taksirle yaralanmasına sebebiyet vermek' ve 'deniz güvenliğini tehlikeye sokmak' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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