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Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 19:18 | Son Güncelleme

TEKNE, DENİZE AÇILMADAN ARIZALANMIŞ Bursa'nın Gemlik ilçesinde, önceki gün 10 kişilik grubun, öğle saatlerinde Kurşunlu Marinası'ndan tekneye bindiği ancak arızalanması nedeniyle denize açılamadığı ve yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından sorunun giderilmesiyle Marmara Denizi'ne açıldığı ortaya çıktı.

Tekneleri sürüklenince kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları sürüyor (3)

TEKNE, DENİZE AÇILMADAN ARIZALANMIŞ
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, önceki gün 10 kişilik grubun, öğle saatlerinde Kurşunlu Marinası'ndan tekneye bindiği ancak arızalanması nedeniyle denize açılamadığı ve yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından sorunun giderilmesiyle Marmara Denizi'ne açıldığı ortaya çıktı. Teknenin, 2016'da marinada yandığı ve sonradan restore edildiği öğrenildi. Teknenin ruhsat sahibi E.D. hakkında da Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldığı belirtildi.
Öte yandan teknenin kaptanı Tolga D.'nin, ifadesinde, "3 arkadaşımız yüzmek için suya atladı. Daha sonra içinde bulunduğumuz tekneyle yanlarına gitmek istedik. Tekne çalışmadı. Teknede bulunan halatı arkadaşlarımıza fırlattım ama halat kısa kaldı. Bu sırada akıntıyla sürüklenmeye başladık. Daha sonra jandarmayı aradık ama arkadaşlarımız gözden kaybolmuştu'' dediği öğrenildi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

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