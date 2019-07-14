Teknelerin kıyasıya yarışı renkli görüntüler oluşturdu

Trabzon’un Sürmene ilçesinde “Hayden Sürmene’ye” etkinliği kapsamında düzenlenen tekne yarışmaları renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzon’un Sürmene ilçesinde bu yıl 3. kez düzenlenen "Hayden Sürmene’ye" etkinliği kapsamında 10 tekne birbirlerine üstünlük sağlamak için kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan o anlarda yarışmada geçen yıl birinciliği alan Recep Kalyoncu bu yıl da rakiplerini geride bırakarak ilk sırayı aldı. Geçen sene ikinci sırayı alan 86 yaşındaki Mehmet Ali Karabacak da aynı dereceyi alarak performansıyla izleyenlerden büyük takdir gördü.

Yarışmada birinci olan Recep Kalyoncu çok güzel bir yarışma olduğunu belirterek, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Geçen sene de yine birinci olmuştum. Çok güzel bir yarış oldu” dedi

İkinciliği kazanan Mehmet Ali Karabacak da startı geç duyduğunu dile getirerek, “Startı geç duyduğum için ikinci geldim, eğer duyabilseydim birinci gelebilirdim. Hedefim 90 yaşına kadar bu yarışlara katılmak” diye konuştu.