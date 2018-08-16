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Teknelerle Marmaris Tarihi sergisi açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 14:22 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Denizcilik ve Eğitim Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, 28-31 Ağustos arasında, bir marinada 'Teknelerle Marmaris Tarihi' konulu el yapımı maket teknelerden oluşan sergi açacak.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Denizcilik ve Eğitim Merkezi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, 28-31 Ağustos arasında, bir marinada 'Teknelerle Marmaris Tarihi' konulu el yapımı maket teknelerden oluşan sergi açacak.
Maket Ustası Şeref Nural Çayırlı tarafından 10 yıl süren bir çalışmayla yapılan 'Ertuğrul Firkateyni', 'süngerci tekneleri', 'Arap tekneleri', 'Nusret Mayın Gemisi', 'Paraçele' (Bozburun Kayığı) ve çeşitli guletleri tasvir eden 68 eser, 'Teknelerle Marmaris Tarihi' konulu el yapımı maket tekne serisinde halka sunulacak.
Marmaris tarihini maket teknelerle anlatacaklarını söyleyen Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi Kurucusu Kaptan Kenan Özdemir, Marmaris, M.Ö. döneminden bugüne kadar çok önemli bir liman şehri. Açılacak sergimizde amacımız, Marmaris'in tarihini anlatmak. 1890 yılında 16 Eylül'de Japonya'da batan Ertuğrul Firkateyninde sergide yerini alıyor. 1800-1803 yılları arasında Marmaris Körfezine gelen İngiliz Donanması'na ait tekneler de yer alıyor. Ayrıca tarihimizde büyük yer tutan Nusret Mayın Gemisi, Marmaris ile özdeşleşmiş dünyada adını duyurmuş süngerci tekneleri gibi birçok eserimizi sergileyeceğiz. Marmaris'in tarihine konu olmuş bu tekneler, orijinaline birebir aynı küçültülmüş halidir. Herkes tekne maketi yapabilir. Ama bu özenle yapılmış eserler, Marmaris tarihine ışık tutmaktadır dedi.
Maket ustası Şeref Nural Çayırlı, Marmaris tarihi için çok önemli eserler. Gelecek nesillerimize tarihimizi aktarmak zorundayız. 10 yılda yaptığım birebir tekne maketlerinin Marmaris tarihi ile ilgili bağlantısının anlatıldığı özgeçmişleri, sergimizde yer alacak diye konuştu.
Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi kurucularından Süleyman Ekin, 5 yıl önce Marmaris'te ilk ve tek olan kurumumuzu kurduk. Kurulduğu günden bugüne kadar Marmaris ve Türkiye'de hatta yabancı ülkelerinden birçok kişiye gemi adamlığı eğitimleri verdik. Dört bir tarafımız denizlerle çevrili. Denizcilikle ilgili tarihi pek bilmiyoruz. Marmaris'in deniz tarihi, çıkan tarihi eserlerle M.Ö. yıllara dayanmakta. Yeni kuşağa bu tarihimizi anlatmak ve bilinçlendirmek için 28-31 Ağustos arasında tarihi gemilerin maketlerinden oluşan sergimizi açıyoruz dedi.

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