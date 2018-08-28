'Teknelerle Marmaris Tarihi' sergisi açıldı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Denizcilik ve Eğitim Merkezi tarafından, 'Teknelerle Marmaris Tarihi' isimli, el yapımı maket tekne ve gemi sergisi bir marinada açıldı. Tarih sayfalarında yer almış 68 tekne ve gemi maketi, üç gün boyunca sergilenecek.

Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında, ilçedeki bir marinada 'Teknelerle Marmaris Tarihi' isimli, el yapımı maket tekne sergisi açıldı.

İş insanları, turizmciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı sergide, maket ustası Şeref Nural Çayırlı'nın 10 yıllık süre içerisinde yaptığı 'Nusret Mayın Gemisi', 'Ertuğrul Fırkateyni', 'Süngerci tekneleri', 'Arap tekneleri', 'Paraçele' (Bozburun Kayığı) ve diğer birçok tarihi gemi ve tekneyi tasvir eden 68 eser davetlilerin beğenisine sunuldu.

Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi'nin kurucusu kaptan Kenan Özdemir, amaçlarının ilçe tarihini tekneler ve gemiler üzerinden tanıtmak olduğunu belirterek, "Marmaris'in tarihine konu olmuş bu tekneler, orijinaliyle birebir aynı, küçültülmüş halidir. Tarihimizde büyük yer tutan Nusret Mayın Gemisi ve Marmaris ile özdeşleşmiş olan, dünyada adını duyurmuş Süngerci Tekneleri gibi birçok eser sergilenmektedir. Marmaris, milattan önceden günümüze kadar çok önemli bir liman şehriymiş. 1890 yılının 16 Eylül'ünde, Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni'nin maketi de yine sergimizdeki yerini alıyor. 1800-1803 yılları arasında, Marmaris Körfezi'ne gelen İngiliz donanmasına ait tekneler de yer alıyor. Bu tekneler özenle yapılmış olup ilçe tarihimize ışık tutmaktadır" dedi.

Marmaris Denizcilik ve Eğitim Merkezi kurucularından Süleyman Ekin ise "Hedefimiz, Marmaris gençliğine tekne tarihini aktarmak ve Marmaris'in denizlerdeki önemini kamuoyuna doğru anlatmaktır. Uzman arkadaşlarımızın desteğiyle, üç gün süreyle gelen misafirlerimize gemilerimizin tanıtımını yapacağız" dedi.

