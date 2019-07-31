HABER

Teknesi Arızalanan Göçmenler Açlık Ve Susuzluktan Hayatını Kaybetti

31.07.2019 12:34 | Son Güncelleme

Kaçak göçmenleri taşıyan teknenin denizde insan kaçakçıları tarafından terk edilmesi sonucu en az 15 Etiyopyalı göçmen açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti

Teknesi Arızalanan Göçmenler Açlık Ve Susuzluktan Hayatını Kaybetti

Kaçak göçmenleri taşıyan teknenin denizde insan kaçakçıları tarafından terk edilmesi sonucu en az 15 Etiyopyalı göçmen açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklama Birleşmiş Milletler Göçmenlik Dairesi tarafından yapıldı.

Uluslararası Göç Organizasyonu’nun verdiği bilgiye göre de teknede hayatta kalmayı başaranlar, ölenlerin çoğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiklerini ya da denize atlayarak intihar ettiklerini anlattılar. Yemen kıyılarına ulaşan göçmenlerden bir kısmı da tıbbi yardım ulaşamadan hayatını kaybetti.

Yemen dört yıldır uzun bir süredir iç savaş nedeniyle ciddi açlık ve yoksulluk kıskacında bulunan bir ülke. Ancak her yıl Afrika kıtasından gelen binlerce göçmen Arap ülkelerine geçebilmek amacıyla Yemen’i geçiş noktası olarak kullanmaya çalışıyor.

Uluslararası Göç Organizasyonu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada “Cibuti’den Yemen’e giden göçmenler tekneleri arızalandı. Teknedekiler hayatını kaybedenlerin çoğunun açlık, suzuluk ve suya atlayarak intihar etmeleri nedeniyle ya da zamanında tıbbi yardım alamamaları nedeniyle öldüklerini söylediler” denildi.

Organizasyondan yapılan açıklamada teknede 90 Etiyopyalının olduğu ve teknenin Pazartesi günü Yemen’in Aden limanına ulaştığı belirtildi. Ancak arızalı teknenin oraya nasıl gelebildiği konusunda bilgi verilmedi.

Mayıs ayında Uluslararası Göç Organizasyonu Yemen’den çoğu Etiyopyalı 3 bin göçmeni serbest bırakmasını istemişti. Organizasyon göçmenlerin Aden’de uygun olmayan koşullardaki kamplarda tutulduğunu belirtmişti.

Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
Dünyada bir ilk! İnsan-hayvan embriyo deneyine izinDünyada bir ilk! İnsan-hayvan embriyo deneyine izin
Afganistan'da Bombalı SaldırıAfganistan'da Bombalı Saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

Olay Bayern Münih - F.Bahçe maçı yorumu

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havada panik anları! Denize böyle indi

Havada panik anları! Denize böyle indi

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyada bir ilk! İnsan-hayvan embriyo deneyine izin

Dünyada bir ilk! İnsan-hayvan embriyo deneyine izin

Sınırdan çarpıcı görüntüler! İki farklı ülke tek tahterevalli

Sınırdan çarpıcı görüntüler! İki farklı ülke tek tahterevalli

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Yunanistan'dan yeni Türkiye açıklaması

Yunanistan'dan yeni Türkiye açıklaması

Son dakika! Afganistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü...

Ülkeyi kana bulayan saldırı! Onlarca ölü var

Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı "ırkçı" buluyor

ABD'de çok tartışılacak Trump araştırması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.