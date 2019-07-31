Teknesi Arızalanan Göçmenler Açlık Ve Susuzluktan Hayatını Kaybetti

Kaçak göçmenleri taşıyan teknenin denizde insan kaçakçıları tarafından terk edilmesi sonucu en az 15 Etiyopyalı göçmen açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybetti. Açıklama Birleşmiş Milletler Göçmenlik Dairesi tarafından yapıldı.

Uluslararası Göç Organizasyonu’nun verdiği bilgiye göre de teknede hayatta kalmayı başaranlar, ölenlerin çoğunun açlık ve susuzluk nedeniyle hayatını kaybettiklerini ya da denize atlayarak intihar ettiklerini anlattılar. Yemen kıyılarına ulaşan göçmenlerden bir kısmı da tıbbi yardım ulaşamadan hayatını kaybetti.

Yemen dört yıldır uzun bir süredir iç savaş nedeniyle ciddi açlık ve yoksulluk kıskacında bulunan bir ülke. Ancak her yıl Afrika kıtasından gelen binlerce göçmen Arap ülkelerine geçebilmek amacıyla Yemen’i geçiş noktası olarak kullanmaya çalışıyor.

Uluslararası Göç Organizasyonu’nun Twitter hesabından yapılan açıklamada “Cibuti’den Yemen’e giden göçmenler tekneleri arızalandı. Teknedekiler hayatını kaybedenlerin çoğunun açlık, suzuluk ve suya atlayarak intihar etmeleri nedeniyle ya da zamanında tıbbi yardım alamamaları nedeniyle öldüklerini söylediler” denildi.