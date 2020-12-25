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Teknesine 'Covid-19' ismini verdi

25.12.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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Teknesine 'Covid-19' ismini verdi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir kişi teknesine, binlerce kişinin ölümüne yol açan ve etkisi hala devam eden 'Covid-19’ ismini verdi. Teknenin ismi, görenleri şaşırttı.

Gebze ilçesi Köşklüçeşme Mahallesi'nde bir evin bahçesinde tekne çeki römorkunun üzerinde bulunan teknenin ismi dikkat çekti. Tekneye, etkisi hala devam eden 'Covid-19' isminin verildiğini görenler şaşırdı.

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Dünyada binlerce kişinin ölümüne, milyonlarca kişinin hastalanmasına, ülkelerin ekonomisinin etkilenmesine, karantinalara, kısıtlamalara ve iş yerlerinin kapanmasına yol açan pandeminin isminin tekneye verilmesine, birçok kişi anlam veremedi. Teknenin sahibi ise röportaj talebini kabul etmedi.

DHA

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