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Teknesini terk etmeyen kaptan hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 22:21 | Son Güncelleme

İzmir'de alabora olan teknenin kaptanı öldü, denize atlayan 2 kişi ise kurtarıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında su alan teknesini terk etmeyen kaptan Hasan Barış Efe, teknenin alabora olması sonucu yaşamını yitirdi.

Efe, yeni aldığı 10 metrelik balıkçı teknesiyle 2 mürettabatla birlikte avlanmak üzere Güzelbahçe Limanı'ndan denize açıldı.

Tekne, Urla'nın Uzunada açıklarında dalgaların yükselmesi sonucu su almaya başladı. Telsizle yardım isteyen Hasan Barış Efe, teknesini Uzunada yönüne çevirdi. Bu sırada 2 mürettebat denize atlarken, Efe ise tekneden ayrılmadı.

Yardım çağrısı üzerine bölgeye yönelen çevredeki balıkçı tekneleri suya atlayan 2 kişiyi kurtardı.

Alabora olan teknenin kaptanı Efe'nin cansız bedeni ise Sahil Güvenlik ekiplerinin yaklaşık 4 saatlik çalışması sonucu denizden çıkarıldı.

Hasan Barış Efe'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Alabora kaptan tekne

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