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Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.06.2019 18:40 | Son Güncelleme

DTO BAŞKANI: TEKNE KAPTANI ANORMALLİĞİ FARK EDİP MÜDAHALE ETTİ Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Serik ilçesinde eşi ve torunu ile parasailing yapan Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü (2)

DTO BAŞKANI: TEKNE KAPTANI ANORMALLİĞİ FARK EDİP MÜDAHALE ETTİ
Deniz Ticaret Odası (DTO) Antalya Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, Serik ilçesinde eşi ve torunu ile parasailing yapan Filistin uyruklu Abususenenh Abedalaziz'in ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Çetin, açıklamasında, şunları kaydetti:
"İp kopması veya düşme söz konusu olsa yanındaki çocuk ve hanımın zarar görmemesi mümkün değildir. 50 metreden denize düşen bir kişi denizin beton etkisine maruz kalır ve çok ciddi kırık ve yaralanmalar oluşur. Tekne kaptanı vefat eden kişide anormallik olduğunu fark edip kısa sürede müdahale edebilmek adına ustaca denize indirip müdahale etmiştir. Vefat eden kişi tekneye alındığında hayatta olduğu, kaptanın yüzünü yıkayınca kendine geldiği, kaptan ve ailenin ifadelerinden de anlaşılabilecektir. Bizim bilgi ve ön tespitimiz bu şekildedir. Otopsi ve adli tıp raporu ile ölüm sebebi açığa çıkacaktır."

FOTOĞRAFLI

Tekneye bağlı paraşütle 50 metreden denize düşen Filistinli turist öldü (2)

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