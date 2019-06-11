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Tekneyle açıldıkları denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:25 | Son Güncelleme

Gemlik ilçesi açıklarında arızalanan tekneden atladıktan sonra kaybolan Serdar Sincan'ı arama çalışmaları helikopter ve iki botla devam ediyor

Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında arızalanan tekneden atladıktan sonra kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Ekipler, geceden bu yana gelen cansız beden ihbarları üzerine Gemlik'e bağlı Kumla ve Kurşunlu mahallerinde arama yaptı.

Serdar Sincan'ı (43) arama çalışmalarına sahil güvenlik ekiplerince iki bot ve bir helikopterle devam ediliyor. Bu kişiyle ilgili şu ana kadar herhangi bir bulguya rastlanmadığı öğrenildi.

Gemlik açıklarında 9 Haziran akşamı arızalanan teknedeki 10 kişiden 7'si kurtarılmış, biri sağ bulunmuştu. Tekneden atlayarak kaybolan iki kişiden Serdar Sincan'ın eşi Natalie Sincan'ın (43) cesedi dün Mudanya ilçesinde kıyıya vurmuştu.

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Gemlik Kayıp tekne

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