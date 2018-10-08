Tekneyle Rodos'a gitmek isteyen kaçaklara Sahil Güvenlik engeli

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Fethiye ilçesinden yolcu teknesiyle yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Rodos Adası'na gitmeye çalışan 93 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Devriye görevi yürüten Göcek Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 05.00 sıralarında, Kayaköy Mahallesi Gemiler Koyu açıklarında 'Büyük Sakarya' adlı yolcu teknesinden şüphelendi. Tekneyi durdurup, kontrol eden ekipler, 22'si çocuk, 30'u kadın toplam 93 kaçak göçmeni yakaladı. İran, Somali ve Irak uyruklu kaçak göçmenler, tekneyle Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirildi. Kaçakların kimlik tespiti işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi. Yapılan araştırmada, 'Büyük Sakarya' isimli yolcu teknesinin sistemde görünmediğinin belirlendiği ve ismin sonradan tekneye yazılmış olabileceği ihtimalinin üzerinde durulduğu bildirildi. Kaçak göçmenlerin tekneyi nasıl temin ettiği ile yakalananlar arasında organizatör bulunup, bulunmadığının da sorgulandığı kaydedildi.

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