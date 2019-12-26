HABER
  4. Teknik Direktör Fatih Terim’e hakaret eden spor yazarına dava

Teknik Direktör Fatih Terim’e hakaret eden spor yazarına dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:31 | Son Güncelleme

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir’e 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e Twitter üzerinden hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir’e dava açıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir’e 2 yıl hapis istemiyle dava açıldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e Twitter üzerinden hakaret ettiği iddia edilen spor yazarı Turgay Demir’e dava açıldı. Olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede şüpheli Turgay Demir’in 2 Mayıs 2019’da Fatih Terim’e yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu, Terim’in de şikayetçi olduğu kaydedildi.
Şüpheli Turgay Demir’in iddianamede yer alan ifadesinde, cep telefonundaki ‘Siri’ adlı uygulamayı kullanarak tweet attığı ve programın söylediği sözleri yanlış anlayarak yazıp, ardından paylaştığını iddia etti. Şüpheli Demir, ‘Bir teknik adam maçın hakemine maçtan sonra gidip biraz evvelki maçla ilgili tek kelime etmeyip’ dediğini ancak uygulamanın ‘p. bitmiş maçla’ olarak yazdığını belirtti.
İddianamede, suçun uzlaştırmaya tabi olduğu gerekçesiyle dosyanın uzlaştırmaya gönderildiği ancak tarafların uzlaşamadığı belirtildi.
Şüpheli Turgay Demir’in ‘Hakaret’ suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapsi istendi.

PARTNER'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...'Pes' dedirten değişim! Sadece ağırlık kaldırarak...
Van Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü /Ek fotoğraflarVan Gölü'nde kaçak göçmenleri taşıyan tekne battı: 7 ölü /Ek fotoğraflar
Gazeteci Zafer Arapkirli berat etti Gazeteci Zafer Arapkirli berat etti 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

Kanal İstanbul polemiğinde yeni gelişme! O isim görevden alındı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

O bankaya borcu olanlar dikkat! Hepsini sattı

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İBB duyurdu (Yılbaşı gecesi İstanbul'da ulaşım! Metro açık mı?)

İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İBB duyurdu

Kanal İstanbul'la ilgili flaş gelişme! Çevre ve Şehircilik Bakanı açıklayacak

Kanal İstanbul'la ilgili flaş gelişme!

Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiasında karar çıktı!

Rektörün kızına milyonluk şantaj iddiasında karar çıktı!

MHP'den çok sert açıklama: 'Trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamakta

MHP'den çok sert açıklama!

Son dakika: Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.