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  4. Teknik lise öğrencileri "su israfı"na karşı bozulan muslukları onarıyor

Teknik lise öğrencileri "su israfı"na karşı bozulan muslukları onarıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2020 13:24 | Son Güncelleme

Batman Organize Sanayi Bölgesi Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında okullarda bozulan muslukları onararak, su israfını önlüyor - Gelen talep doğrultusunda 22 okuldan 11'inde çalışma yapan öğrenciler aynı zamanda israfa yönelik farkındalık da oluşturuyor - Çalışmanın yapıldığı Beşiri Turgut Özal İlkokulu Müdürü Mürvet Ortaç: - "Okulumuzda bozuk ve damlayan muslukların onarımı için başvurduk. Bugün gelip, ücretsiz onardılar. Teşekkür ederiz"

MUHYEDDİN BEYCA - Batman Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, su israfına karşı bozulan muslukları onarıyor.

Okulda aldıkları eğitimi pratiğe dönüştürmek isteyen öğrenciler için "Su İsrafını Önleme" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gönderdiği yazı doğrultusunda onarıma ihtiyaç duyulan okullar belirlendi.

"Damlaya damlaya felaket olur" sloganıyla talepte bulunan 22 okul için çalışmalara başlayan 11. ve 12. sınıfta okuyan 49 öğrenci, 11 okulda bozulan muslukları onardı, onarılmayacak durumda olan muslukları ise değiştirdi.

Diğer okullarda da devam edecek çalışma ile öğrenciler hem su israfının önüne geçiyor hem de bu konuda farkındalık oluşturuyor.

- Damlayan bir musluk yılda 1 ton su kaybına neden oluyor"

BOSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda öğrencilerin meslek ve teknik olmak üzere iki alanda eğitim aldığını belirterek, Su İsrafını Önleme Projesinde tesisat ve iklimlendirme alanını seçen 11. ile 12. sınıfta okuyan 49 öğrencinin aldıkları teorik eğitimi bu çalışmayla pratiğe dönüştürdüklerini söyledi.

Demirtaş, geçen yıl en çok konuşulan konuların başında israf ve tasarrufun geldiğini dile getirerek, "Yapılan araştırmalara göre damlayan bir musluk yılda 1 ton su kaybına neden oluyor. Bu proje ile hem israfın önüne geçiyor hem de ücretsiz verdikleri hizmetten dolayı okulları masraftan kurtarıyoruz. Öğrenciler için de farkındalık sağlıyoruz." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında okullara duyuruda bulunduklarını aktaran Demirtaş, talep gelen 22 okuldan 11 okulda çalışma yaptıklarını, diğer okullarda da onarımı yıl içinde tamamlayacaklarını kaydetti.

- "Ücretsiz onardılar, teşekkür ederiz"

Onarım yapılan okullardan Beşiri Turgut Özal İlkokulu Müdürü Mürvet Ortaç, bazı muslukların aktığını, bazılarının da bozuk olduğunu belirtti.

Proje sayesinde muslukların onarıldığını dile getiren Ortaç, "Milli Eğitim Müdürlüğünün paylaştığı yazı doğrultusunda okulumuzda bozuk ve damlayan muslukların onarımı için başvurduk. Bugün gelip, ücretsiz onardılar. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Azat Demir, okullarda bozuk muslukları tamir etmek için çalıştıklarını, bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Batman bozulan musluk onarım

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