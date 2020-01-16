Teknik lise öğrencileri "su israfı"na karşı bozulan muslukları onarıyor

MUHYEDDİN BEYCA - Batman Organize Sanayi Bölgesi (BOSB) Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, su israfına karşı bozulan muslukları onarıyor.

Okulda aldıkları eğitimi pratiğe dönüştürmek isteyen öğrenciler için "Su İsrafını Önleme" projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün gönderdiği yazı doğrultusunda onarıma ihtiyaç duyulan okullar belirlendi.

"Damlaya damlaya felaket olur" sloganıyla talepte bulunan 22 okul için çalışmalara başlayan 11. ve 12. sınıfta okuyan 49 öğrenci, 11 okulda bozulan muslukları onardı, onarılmayacak durumda olan muslukları ise değiştirdi.

Diğer okullarda da devam edecek çalışma ile öğrenciler hem su israfının önüne geçiyor hem de bu konuda farkındalık oluşturuyor.

- Damlayan bir musluk yılda 1 ton su kaybına neden oluyor"

BOSB Bilim Teknik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdurrahman Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulda öğrencilerin meslek ve teknik olmak üzere iki alanda eğitim aldığını belirterek, Su İsrafını Önleme Projesinde tesisat ve iklimlendirme alanını seçen 11. ile 12. sınıfta okuyan 49 öğrencinin aldıkları teorik eğitimi bu çalışmayla pratiğe dönüştürdüklerini söyledi.