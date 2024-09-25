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Teknik servis krizinden müşteri memnuniyetine: Türkiye'den İtalya'ya uzanan bilgisayar hikayesi alkış topladı

25.09.2024 16:54
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Geçtiğimiz günlerde “müşteri deneyimi” adına kötü başlayıp iyi sonla biten, Türkiye’den İtalya’ya kadar giden bir macera yaşandı.

Teknik servis krizinden müşteri memnuniyetine: Türkiye'den İtalya'ya uzanan bilgisayar hikayesi alkış topladı

Eyyüp Palmanak adlı öğrenci, LinkedIn hesabından bir paylaşımda bulundu ve bilgisayarıyla ilgili yaşadığı sorunu anlattı.

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İtalya’da Bolonya Üniversitesi’nde master yapmaya hazırlanan öğrenci, bilgisayarının teknik serviste işlem yapılmadığından iki haftadır beklediğinden dert yanarak Monster Notebook’a şikayetini dile getirdi.

Paylaşıma etiketlelen marka, Eyyüp Palmanak’a ulaşarak sorunu çözmek için adım attı. Hem de ne adım, 2 bin kilometrelik 😄
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Monster Notebook Co-CEO’su İlhan Yılmaz, yurt dışı uçuşuna yetişemeyen bilgisayarın Monster Notebook çalışanı ile birlikte bizzat İtalya’ya götürüldüğünü ve elden teslim edildiğini LinkedIn hesabından duyurdu.
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Teknik serviste başlayan kriz böylece ülkeler arası bir müşteri memnuniyeti hikayesine dönüştü.
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Tüm şirketlerin bu şekilde aksiyonlar alması dileğiyle diyelim…

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Anahtar Kelimeler:
İtalya bilgisayar müşteri
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