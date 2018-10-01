Düzce'de vatandaşlar tarafından yaralı halde getirildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nde çevre ve sağlık teknisyeni Ayhan Doğru tarafından tedavi edilen delice doğan "Şakir" doğaya salındı.

Yaklaşık 2 ay önce vatandaşlar tarafından kırık kanadıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen ve kendisine gözü gibi bakan Ayhan Doğru ile kurduğu dostlukla görenlerin dikkatini çeken Şakir, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğal hayata bırakıldı.

Doğru, dostu Şakir ile ayrılmanın hüznünü yaşarken, yırtıcı kuşun da bir süre bulunduğu yerden ayrılmadığı görüldü.

Şakir, daha sonra kanat çırparak gökyüzüne doğru havalandı.

- "Onun yeri yabani hayat"

Ayhan Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dostu Şakir ile aralarında özel bir bağ olduğunu söyledi.

Şakir'i bir süre doğal yaşama alıştırdığını anlatan Doğru, "Yaban hayatına alıştırmak üzere çalıştık. Delice doğanın yaban hayatına alıştığına inandık ve bugün içimden gelmese de yaban hayatına ait olduğu için saldık. Yani görevimizi yaptık. Onun yeri insanların yanı değil, yabani hayat." diye konuştu.