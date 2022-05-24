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'Teknisyen itiraf etti' diyerek açıkladı! Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde 'helikopter' detayı

24.05.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Büyük Birlik Partisi eski Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dikkat çeken bir detayı açıkladı. Çayır, mahkemede Yazıcıoğlu'nun kaza geçirdiği helikopterin şirketinin teknisyenini dinlediklerini belirterek teknisyenin itirafta bulunduğunu söyledi.

'Teknisyen itiraf etti' diyerek açıkladı! Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünde 'helikopter' detayı

Geçtiğimiz günlerde Muhsin Yazıcıoğlu'nun korumasının kazada yaşamını yitirmesinin ardından dikkatler yeniden Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili dava üzerinde toplandı. Kahranmaraş'ta görülen duruşmadan dönen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, helikopter teknisyenin yaptığı itirafı açıkladı. Çayır, "Helikopter şirketinin teknisyenini mahkemede dinledik. Hayretler içerisinde kaldık. Günü geçmiş, mutlak anlamda servise gitmesi gereken ve değişmesi gereken parçalar servise gitmemiş. Bakımı geçmiş bir helikopteri uçuşa yönlendirmişler" dedi.

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"TEKNİSYEN İTİRAF ETTİ"

Sivil Havacılığın bakımı yapılmamış bir helikoptere nasıl uçuş izni verdiğini de anlamadığını aktaran Çayır, "Helikopterin bakımlarının yapılmadığını bugün Kahramanmaraş’ta mahkemede olan teknisyen K.K., itiraf etti. Teknisyen, ’uçarken helikopterin bakım zamanları da geçmişti’ diyor. Gün boyu kayda değer ve sonucu etkileyecek bir gelişme yaşanamadı. 13 yıldır sonuca götürecek bir şey göremedik" diye konuştu.

"BAZILARI, FAİLE MEÇHUL GİTSİN BEKLENTİSİNDE"

13 Yıl önce BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun da içerisinde olduğu helikopterin düşmesi olayıyla ilgili bazı kesimlerin faile meçhul beklentisinde olduğunu anlatan Çayır, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Neden işin üzerini örtmeye çalışıyorsunuz. Sorular gittikçe çoğalıyor. Mahkeme suikast davasını görüyor olsa yaşanan olayda farklı boyuta gider. Bugün imamla papazın masalını dinledik. Gerçekten yaşananlar üzüntü verici esas ve gerçeğe ilişkin hiçbir şey yok. Sanıyorum birileri bu davayı bir an önce kapatmak istiyor".

Kırşehir teşkilatında İl Başkanı Şevket Göçmen, Merkez İlçe Başkanı Ömer Yeşil ve Nizam-I Alem Ocakları Başkanı Zafer Ateş ile bir süre sohbet eden Çayır, Kırşehir’den ayrıldı.

(İHA)

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Muhsin Yazıcıoğlu
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