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Tekno müziğin efsane ismi Derrick May Türkiye’ye geliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2019 11:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL gece hayatına 90’lı yıllarda damgasını vuran Kulüp 2019 tekrar canlandırılacak.

Tekno müziğin efsane ismi Derrick May Türkiye’ye geliyor

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL gece hayatına 90’lı yıllarda damgasını vuran Kulüp 2019 tekrar canlandırılacak. Kulüpte daha önce sahne almış Derrick May gibi pek çok önemli DJ de müzikseverlerle birlikte olacak.

80’li ve 90’lı yıllarda İstanbul’un eğlence anlayışına yön veren isimlerden biri olan Ceylan Çaplı’nın Mehmet Cavcı ile beraber hayata geçirdiği dönemin kulübü 2019, Red Bull Music kürasyonuyla bir geceliğine geri dönecek. ‘Geleceğin kulübü’ olarak lanse edilen ve dekoru, müzikal programlaması ve özel şovlarıyla ön plana çıkan 2019, müdavimlerini ve o günlere şahit olamamış müzikseverleri aynı çatı altında buluşturacak. Etkinlik 19 Nisan akşamı 20.19’dan itibaren Volkswagen Arena’da gerçekleşecek. Girişler ise TIR Girişi’nden yapılacak.

Gecede, 2019 kabininde daha önce yer almış Derrick May, Dimitri, U.F.U.K., CURE-SHOT gibi DJ’lerin yanı sıra, yeni jenerasyondan birçok önemli isim de sahne alacak. Kulübün ortaklarından Mehmet Cavcı’nın da performans göstereceği Red Bull Music gecesinin biletlerinin Biletix’te satışa sunulduğu belirtildi.

(FOTOĞRAFLI)

Tekno müziğin efsane ismi Derrick May Türkiye’ye geliyorTekno müziğin efsane ismi Derrick May Türkiye’ye geliyor

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