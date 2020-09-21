Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak?

Teknofest 2020 nerede yapılacak sorusu, havacılık, uzay ve teknolojiye ilgi duyan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Bu sene Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan Teknofest 2020 çok sayıda teknolojik ürüne de ev sahipliği yapacak. Teknofest 2020 Gaziantep’te gerçekleştirilecek olan 21 farklı kategoriye sahip Teknoloji Yarışmaları kapsamında geçtiğimiz yıldan farklılaşarak; Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması, Eğitim Teknolojileri Yarışması, Tarım Teknolojileri Yarışması, Akıllı Ulaşım Yarışması, Jet Motor Tasarım Yarışması ve Helikopter Tasarım yarışması yer alacak. Peki, Teknofest ne zaman?

TEKNOFEST 2020 GAZİANTEP NE ZAMAN?

Şimdi vatandaşlar tarafından Teknofest 2020 ne zaman başlayacak sorusuna yanıt aranıyor. 24 Eylül ile 27 Eylül tarihleri arasında yapılacak Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin en önemli ayağında Teknoloji Yarışmaları bulunuyor. Bu sene Teknofest 24-27 Eylül 2020 tarihleri arasında Gaziantep’te yapılacak.

TEKNOFEST GAZİANTEP NEREDE YAPILACAK?

Teknofest 2020 nerede olacak sorusunun yanıtı da merak ediliyor. Gaziantep’te gerçekleşecek olan Teknofest 2020, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi’nde ziyaretçiye kapalı olarak yapılacak. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde ve teknoloji şirketleri, üniversiteler, kamu kurumları ve medya kuruluşlarının destekleriyle yapılacak olan Teknofest 2020’de teknoloji yarışmalarının yapılacağı alana pandemi nedeniyle ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Teknofest Gaziantep ne zaman diye uzun süredir merak eden vatandaşlar, gösteri ve yarışmaları nasıl takip edeceklerini de merak ediyor. Teknofest’in resmi internet sitesinde yer alan duyuruya göre gösteri ve yarışmalar Teknofest’in sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edilebilecek.

