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TEKNOFEST bitti, yoğunluk başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 19:46 | Son Güncelleme

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 1 milyondan fazla ziyaretçiyle ile rekor kırarken, festivalin bitimiyle yoğunluk hat safhaya ulaştı, trafik kitlendi.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda 17 Eylül’de başlayan TEKNOFEST bugün sona erdi.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 1 milyondan fazla ziyaretçiyle ile rekor kırarken, festivalin bitimiyle yoğunluk hat safhaya ulaştı, trafik kitlendi.
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’nda 17 Eylül’de başlayan TEKNOFEST bugün sona erdi. Rekor bir seviyede katılımın olduğu festivalin sona ermesiyle yollar, metro ve metrobüste kalabalık had safhaya ulaştı. Kimi ziyaretçiler yoğunluktan dolayı havaalanından metro ve metrobüse yürümek zorunda kaldı.
Festivale katılan ve çıkıştı yürüyerek metrobüse giden Bayram Kara, "Çok aktif baya bir kalabalık vardı. Etkili olduğunu düşünüyorum. Çıkış bulamadık, aracı başka bir noktada bıraktım. Araca ulaşmak için caddeye çıkmak zorunda kaldım. Metro yoğundu, metrodan faydalanamadık, metrobüse geldik. Yarım saattir yürüyoruz" dedi.
Metrobüsü kullanan ziyaretçiler, metrobüs girişinde kuyruklar oluşturdu.

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