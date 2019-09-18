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TEKNOFEST gençleri uzayın derinliklerine götürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 14:41 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul'da, Gök Bilim Planetaryum etkinliği bilime ve uzaya meraklı gençlerden büyük ilgi görüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ndeki (TEKNOFEST İstanbul), Gök Bilim Planetaryuma katılan gençler, uzayın derinliklerine eşsiz bir seyahat gerçekleştiriyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında başlayan festival, renkli gösterilere ev sahipliği yapıyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu festival kapsamında alana kurulan Gök Bilim Planetaryum etkinlik çadırında, bilime ve uzaya merak duyan gençler kubbeli ve 360 derece projeksiyon sistemine sahip, "uzayın derinliklerindeymiş" hissi veren sinema sisteminden film izleyebiliyor.

Astronot ile Uzayın Keşfi ve Teknolojinin Doğuşu filmlerinin gösterime sunulduğu planetaryumda her yarım saatte bir seans düzenleniyor.

Filmlerde uzay ile ilgili teknolojik çalışmalar, keşfedilen yeni buluşlar, icatların günlük hayatta uygulamaları, nasıl astronot olunabileceği ve basınç altında nasıl eğitim yapılacağı gösteriliyor.

150-200 kişinin aynı zamanda film izleme kapasitesine sahip planetaryum, festivalin ilk gününde 2 bin 500 kişiyi ağırladı.

Festival katılımcılarına 22 Eylül'e kadar hizmet verecek planetaryumda 15 bin kişinin uzayın derinliklerine dalma deneyimi yaşaması hedefleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
planetaryum TEKNOFEST

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