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TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin 4. günden kareler

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.09.2018 15:30 | Son Güncelleme

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, İstanbul Yeni Havalimanı'nda devam ediyor.

Festivalin 4. gününde "Silahlı Bayraktar TB2" insansız hava aracı gösteri uçuşu gerçekleştirerek kaydettiği görüntüleri festival alanına canlı olarak aktardı.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali devam ediyor

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TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin 4. gününden kareler...
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TEKNOFEST İstanbul Havacılık TEKNOFEST İSTANBUL Silahlı Bayraktar TB2

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