TEKNOFEST heyecanı Türkiye Drone Şampiyonası ile start aldı

Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonasının ilk etabı Mersin’in Anamur ilçesinde başladı.

Anemurium Antik Kenti’nin eşsiz güzelliği içinde özel olarak hazırlanan parkurda, pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla kıyasıya mücadele etti. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı Türkiye Drone Şampiyonasının birinci etap yarışlarına Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen 40 lisanslı pilot katıldı. Yarışların sonunda dereceye giren pilotlar uluslararası organizasyonlarda Türkiye’yi temsil edecekler.

Şampiyonlar 2019 Teknofest Dünya Drone Şampiyonasında yarışacak

İlk etabı Anemurium Antik Kent’te yapılan Türkiye Drone Şampiyonası’nın diğer etapları yine Türkiye’nin tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehirlerinde yapılacak olup, final yarışları ise İstanbul’da gerçekleştirilecek. Zorlu etaplarda, kabiliyetlerini sergileyerek Türkiye Şampiyonu olan pilotlar 17-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’teki Dünya Drone Kupasında yarışacaklar.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı, Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ve Pilot Event işbirliği ile Anamur Kaymakamlığı, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Anamur Belediyesi, Anamur Turizm ve Kültür Derneği, Anamur Spor İlçe Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Müdürlüğü destekleri ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Baykar ve Türk Hava Yolları Sponsorluğunda Anemurium Antik Kent’te düzenlenen drone yarışları Mersinlilere heyecan dolu bir hafta sonu yaşattı.

Finalde dereceye giren yarışmacılar 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST 2019’un ev sahipliğindeki Dünya Drone Kupasında ülkemizi temsil edecek.

