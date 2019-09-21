TEKNOFEST İstanbul 5. gününde ziyaretçilerini bekliyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), beşinci gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, beşinci günde de birçok etkinliğe sahne olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sosyal medya hesabında TEKNOFEST'e katılacağını duyurması ve vatandaşları da davet etmesi üzerine festivale katılmak isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren festival alanını doldurmaya başladı. Katılımcılar da stantlarında yerini alarak yarışmalar için hazırlıklarını tamamladı.

Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar devam ederken, şarkıcı Murat Dalkılıç konser verecek.

Festival kapsamında, Dış Hatlar Terminali'nde Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı bugün de devam ederken, Uçan Araba Tasarım Yarışması Çadırı'nda "10 Yıl Sonra Uçan Araba", 226 numaralı körükte ise "Gıda-Çevre-Enerji Bağlantısında Yosunlar ve Biyoyakıt Uygulamaları" konulu seminerler düzenlenecek.