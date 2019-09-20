TEKNOFEST İstanbul dördüncü gününde devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), dördüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ederken, yağmur sebebiyle bazı etkinlikler iptal edildi.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, dördüncü günde de etkinliklere sahne oluyor.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivale katılmak isteyen vatandaşlar ve öğrenci grupları, yağmura rağmen sabah saatlerinden itibaren festival alanına gelmeye başladı. Katılımcılar da stantlarında yerini alarak yarışmalar için hazırlıklarını tamamladı.

Yağmur sebebiyle uçuş gösterileri ve Mustafa Sandal konseri ile açık alanda yapılan bazı etkinlikler iptal edilirken, kapalı alanda yapılan yarışmalarda katılımcıların dereceye girebilmek için kıyasıya mücadelesi sürüyor.

Festival kapsamında, Hack İstanbul Yarışma Alanı'nda "Yapay Zeka ve Siber Güvenlik Eğitimi", Les Turkey 226 No'lu Körükte "Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Ticarileştirilmesi Çalıştayı" ve "Biyomalzemeler Hayatımızı Nasıl Kolaylaştırıyor?", Uçan Araba Tasarım Yarışması Çadırı'nda ise "Uçan Araba Cezeri'nin Süreci" konulu seminerler düzenlenecek.