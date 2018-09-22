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TEKNOFEST İstanbul, gösteri ve etkinliklere sahne oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2018 17:32 | Son Güncelleme

Festival, üçüncü gününde çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor - Etkinlik alanında sergilenen askeri ve sivil hava araçları özellikle öğrencilerin ilgi odağı olurken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri tip nakliye uçağına yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, uçağın içini gezerek, fotoğraf çekildi - Festival için getirilen dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali üçüncü gününde de çok sayıda gösteri ve etkinliğe sahne oldu.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda perşembe günü başlayan festivale katılmak isteyen çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerden itibaren alanda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunuluyor.

Festival için getirilen dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D yazıcılar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.

Etkinlik alanında sergilenen askeri ve sivil hava araçları özellikle öğrencilerin ilgi odağı olurken, Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C130 askeri tip nakliye uçağına yoğun ilgi gösteren ziyaretçiler, uçağın içini gezerek, fotoğraf çekildi.

Birçok hava gösterilerinin düzenlendiği festivalde, atak helikopterleri gökyüzünde harman dalı gösterisi sundu. Solo Türk'ün gösterisi de ilgiyle izlendi.

HackIstanbul 2018 CTF (Capture the Flag) yarışmasında birçok ülkeden hackerlar, uzmanların rehberliğinde, özel olarak oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm becerilerini sergileyerek, Aselsan'ın geliştirdiği Anti-Drone Savunma Sistemi üzerinden kozlarını paylaştı.

Festivalde, Dünya Drone Şampiyonası, Hackİstanbul, Hackathon İHA-İKA, İnsansız Sualtı Sistemleri, Robotik Fetih 1453, Sürü İHA, Yapay Zeka, İnsanlık Yararına Teknoloji, Robotaksi, Savaşan İHA, İHA, Model Uydu, Model Uçak gibi yarışmalar gün boyunca devam etti. 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları ile gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri destekleniyor.

Ayrıca festivalin üçüncü gününde, "Siber Güvenlik" konusunda pek çok panelin yanı sıra "Teknolojide Devletin ve Kurumların Rolü", "Göremediğimiz Gizemler: Kara Delikler", "Teleskoplar ve Astronomi", "Big-Bang Evreni", "Uydular ve Uzaktan Algılama" konularında seminerler düzenlendi.

Festival boyunca düzenlenen konserler kapsamında bu akşam şarkıcı Edis sahne alacak.

Festival, yarın sona erecek.

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