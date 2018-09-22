TEKNOFEST İstanbul, gösteri ve etkinliklere sahne oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali üçüncü gününde de çok sayıda gösteri ve etkinliğe sahne oldu.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda perşembe günü başlayan festivale katılmak isteyen çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerden itibaren alanda yoğunluk oluşturmaya başladı.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunuluyor.

Festival için getirilen dikey rüzgar tüneli platformuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çelik platform üzerine kurulu, yüksekliği 8, çapı 25 metre olan, altındaki jet pervanesi ve yüksek hava gücü ile insanları havaya kaldıran platformda, vatandaşlar havada serbest uçuş deneyimi yaşadı.

Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D yazıcılar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyelerde çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.