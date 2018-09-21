TEKNOFEST İstanbul, ikinci gününde misafirlerini ağırlıyor

Festivalin ikinci gününde, Eğitim Teknolojileri, Gıda ve Tarım Teknolojileri başlıklarında girişimcilik sunumları ile "Milli Savunma İçin Milli Ar-Ge", "Uzay Ortamının Uydular Üzerindeki Etkileri, Dünya Gerçekten Düz mü?" gibi konularda konferanslar düzenlenecek.

Alana girişlerde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluştuğu görülürken, misafirlerin ihtiyaçları için çok sayıda sosyal donatı alanı inşa edildi.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında ziyaretçilere bilgilendirmelerin yanında birçok deneyim fırsatı sunulacak.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda dün başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, ikinci günde de birçok etkinliğe sahne olacak.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilen Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ikinci gününde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Festival kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları'yla Türk ve yabancı gösteri grupları havacılık gösterileri sunacak. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak festival alanında sergilenecek. Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin deneyimleyebileceği rüzgar tüneli ve planetaryum da yer alacak.

12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri hedefleniyor. Teknoloji yarışmalarına, toplam 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor.

ASELSAN, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmaları'nın, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zeka yarışmalarının, İGA Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model Uydu yarışmasının paydaşlığını üstleniyor.

Festivalde, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan kuruluşlardan ASELSAN, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve Türksat'ın paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D yazıcılar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalin düzenleneceği dört gün boyunca ziyaretçiler için her akşam farklı bir konser verilecek.

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- Milli teknolojiler, sanal gerçeklik uygulamasıyla görülebilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik uygulamasını festivalde ziyaretçilerinin kullanımına sunacak. Uygulamayla şirketin ürettiği ve geliştirme çalışmaları yürüttüğü uçak ve helikopterler birebir ölçülerinde yakından görülebilecek.

Gözlüğü takanlar, kendilerini içinde insansız hava aracı ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterinin yer aldığı bir "sanal hangar"da bulacak. Ziyaretçiler ellerindeki kontrol cihazını kullanarak hangar içinde, ürünler arasında ve etrafında dolaşabilecek, gerçekte yaklaşamayacakları mesafelerden ürünleri görebilecek.

- Türkiye'nin ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması