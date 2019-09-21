TEKNOFEST İstanbul ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilen yarışmaların kazananları belli oldu.

- İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı ISIF Büyük Ödülü "Aviyonik Bilgisayar Mimarisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ"

Üniversite Öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışmasında da "Akıllı Şehirler ve Ulaşım", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım", "Makina İmalatı ve Otomotiv", "Sağlık", "Savunma, Uzay ve Havacılık", "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorilerinde derece alan öğrencilere ödülleri verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödüllerini takdim ettiği yarışmacılarla toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

Henüz tamamlanmayan yarışmaların ödülleri ise yarın sahipleriyle buluşacak.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl düzenlenen 19 yarışmaya, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etti.

Yarışmalarda dereceye girenlere 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

