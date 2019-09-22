TEKNOFEST İstanbul ödülleri sahiplerini buldu

Oktay'a, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır da ödül töreninde eşlik etti.

Dün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ve birincilerin ödüllerinin verildiği töreninin ardından bugün de Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, dereceye giren diğer yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul kapsamında gerçekleştirilen yarışmaların kazananları belli oldu.

Ayrıca, "Üniversite Öğrencileri Araştırma ve Proje Yarışması" kapsamında "Akıllı Şehirler ve Ulaşım", "Bilgi ve İletişim Teknolojileri", "Eğitim", "Enerji ve Çevre", "Gıda ve Tarım", "Makina İmalatı ve Otomotiv", "Sağlık", "Savunma, Uzay ve Havacılık", "Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik" kategorilerinde derece alan yarışmacılar da ödüllerine kavuştu.

Ödül takdiminin ardından Oktay ve beraberindekiler yarışmacılarla toplu fotoğraf çektirdi. Tören sonunda, Selçuk Bayraktar, Oktay'a plaket takdim etti.

TEKNOFEST İstanbul kapsamında bu yıl düzenlenen 19 yarışmaya, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele etti.

Yarışmalarda takımlara 4 milyon değerinde malzeme desteği sağlanırken, dereceye girenlere ise 3 milyon liranın üzerinde ödül dağıtılacak.

- Cumhurbaşkanı Vekili Oktay, TEKNOFEST alanını gezdi

Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, ödül töreninin ardından festival alanını gezdi.