TEKNOFEST İstanbul rekor katılımla sona erdi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), 6 günde 1,5 milyon kişiyi ağırladı. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, son günde de birçok etkinliğe sahne oldu. AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festivale İstanbul'dan ve il dışından katılan isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabah saatlerinden itibaren giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyunca performanslar ve yarışmalar gerçekleştirildi. Festival kapsamında, "Deprem: Bildiklerimiz, Bilemediklerimiz", "Havelsan Siber Güvenlik Eğitimi", "Kriptoloji Eğitimi", "Şifreleme Oyunu" konulu seminerler düzenlendi. Katılımcı firmalar da stantlarında ziyaretçilerine bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sundu. Ayrıca misafirler, kendileri için inşa edilen çok sayıda sosyal donatı alanından faydalandı.

- Çelik kanatların gösterileri büyüledi Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri, Red Bull gösteri uçuşlarıyla TEKNOFEST'e renk kattı. TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar da katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Ziyaretçiler ayrıca, alanda Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve Sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buldu. Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, su altı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer alıyor.

- Hem eğiten hem eğlendiren atölyeler Festivalin son gününde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma fırsatı elde etti. T3 Vakfı stant alanında "Uzay Taşları Atölyesi", "Robotumu Kodluyorum Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Eğlenceli Robotik A", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi" ile "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" etkinlikleri gerçekleştirilecek. Roket Yarışması Etkinlik Çadırında ise "TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi" düzenlendi. Festivalde, Dikey Rüzgar Tüneli, Gökbilim Planetaryum, Bilim Seferberliği Planetaryum da katılımcılara eğlenceli anlar yaşattı. Festival kapsamında düzenlenen yarışmalarda birincilik elde edenlere ödülleri dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diğer finalistlere ise bugün Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay tarafından verildi. - Teknoloji üreten bir topluma dönüşme hedefi TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, THY, TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, Turkcell, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek verdi.