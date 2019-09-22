"TEKNOFEST İstanbul, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TEKNOFEST İstanbul’un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu söyledi.

Şentop, kızı Seniha Begüm, oğlu Ömer Asım ile birlikte Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı’ düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul’u ziyaret etti. Ziyarette Şentop’a eski TBMM Başkanı İsmet Yılmaz da eşlik etti.

TEKNOFEST İstanbul etkinlik alanında ilk, uçan araba “Cezeri”, keşif ve gözetleme yaparken, anlık olarak ortaya çıkan hedefleri vurabileceğini gösteren Milli SİHA,“Bayraktar TB2” ve dünyanın en modern SİHA’sı olarak nitelendirilen “Akıncı”yı inceleyen Şentop’a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar bilgi verdi.

Günün anısına uçakların önünde hatıra fotoğrafı çektiren Şentop, TEKNOFEST İstanbul’un, Türkiye açısından göğüs kabartıcı bir tablo olduğunu, ziyaretçilerin akın akın gelişinin de önemli olduğunu dile getirdi.