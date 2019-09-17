TEKNOFEST İstanbul yarışmalara sahne oluyor

İSTANBUL (AA) - ELİF KÜÇÜK - Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) çeşitli yarışmalara sahne oluyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen festivalde aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu kategorilerinde birçok yarışma başladı.

Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele ediyor.

- Uçan Araba Tasarımı

T3 Vakfı'nın ASELSAN, Türk Hava Yolları, Türk Havacılık Uzay Sanayii, Baykar, TÜBİTAK ve BMC katkılarıyla düzenlediği tasarım yarışmasına ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki 25 bin genç başvurdu.

"Serbest" ve "ileri" olarak adlandırılan 2 kategoride rekabet eden 10 takım, yarışmanın birinci ayağında tasarımlarını poster sunumlarıyla sergilemeye başladı.