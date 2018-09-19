TEKNOFEST İstanbul'a doğru

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST İstanbul Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, İstanbul Yeni Havalimanı'na Türk Hava Yolları (THY) uçağı indi.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'da yer alacak THY'nin "Airbus A321NEO" tipi uçağı, Atatürk Havalimanı’ndan havalanarak, 15 dakikalık bir uçuşun ardından İstanbul Yeni Havalimanı’na iniş yaptı.
Böylece ilk kez bir THY uçağı, 29 Ekim'de açılması beklenen Yeni Havalimanı'na iniş yapmış oldu.
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