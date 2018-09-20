TEKNOFEST İstanbul'da gösteriler başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen, Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde gösteriler başladı.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bu sabah başlayan festival, sabah saatlerinden itibaren ana sahneden yapılan müzik yayınıyla açıldı.

Yaklaşık 80 bin ziyaretçinin ön başvuru yaptığı festival alanı öğle saatlerinden önce doldu. Giriş bankoları önünde uzun kuyruklar oluşurken, festival alanında her yaştan ziyaretçinin varlığı dikkati çekiyor.

Askeri ve sivil hava araçları festival alanına çekilirken, ziyaretçiler oluşturulan alanlarda ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterini yakından görme fırsatı buldu.

- Türk Yıldızları'ndan nefes kesen gösteri

Festival kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en seçkin birimlerinden milli gururumuz Türk Yıldızları yaklaşık 30 dakika süren gösteri gerçekleştirdi.