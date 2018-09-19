TEKNOFEST İstanbul'da hazırlıklar son aşamaya geldi

Aselsan, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmaları'nın, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zeka yarışmalarının, İGA Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model Uydu yarışmasının paydaşlığını üstleniyor.

Festival, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan kuruluşlardan Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve Türksat'ın paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Alanda etkinliklerin ve çalışmaların yapılacağı bölümler haricinde katılımcıların kullanması için sosyal donatı alanları da inşa edildi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST için hazırlıklar son aşamaya geldi.

12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri hedefleniyor.

Teknoloji yarışmalarına toplamda 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor.

Festival kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları'yla Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacak. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak, festival alanında sergilenecek. Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin tecrübe edebileceği rüzgar tüneli ve planetaryum yer alacak.

Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D printerlar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalin düzenleneceği 4 gün boyunca ziyaretçiler için her akşam farklı bir konser verilecek.

- Milli teknolojiler, sanal gerçeklik uygulamasıyla görülebilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik uygulamasını festival ziyaretçilerinin kullanımına sunacak. Uygulamayla şirketin ürettiği ve geliştirme çalışmaları yürüttüğü uçak ve helikopterler birebir ölçülerinde yakından görülebilecek.