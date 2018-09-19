HABER

TEKNOFEST İstanbul'da hazırlıklar son aşamaya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 17:40 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST için hazırlıklar son aşamaya geldi - Alanda etkinliklerin ve çalışmaların yapılacağı bölümler haricinde katılımcıların kullanması için sosyal donatı alanları da inşa edildi - Teknoloji yarışmalarına toplamda 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor - Üç gün sürecek TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi. İETT, katılımcıların festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 20-23 Eylül'de İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek ve Anadolu Ajansı'nın (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST için hazırlıklar son aşamaya geldi.

İstanbul Yeni Havalimanı'nda yarın açılışı yapılacak festival boyunca kullanılacak ana sahne ve stantların montajında sona yaklaşıldı.

Alanda etkinliklerin ve çalışmaların yapılacağı bölümler haricinde katılımcıların kullanması için sosyal donatı alanları da inşa edildi.

Festival, Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi hedefinde önemli rol oynayan kuruluşlardan Aselsan, Baykar, BMC, İGA, İSBAK, Roketsan, TAİ, TÜBİTAK ve Türksat'ın paydaşlığında gerçekleştirilecek.

Aselsan, İHA Destekli İnsansız Kara Aracı, İnsansız Sualtı Sistemleri ve Robotik Fetih 1453 Yarışmaları'nın, Baykar Savaşan İHA, Sürü İHA, Baykar ve TAİ Yapay Zeka yarışmalarının, İGA Model Uçak, İSBAK Robotaksi ve İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın, Roketsan Roket, TÜBİTAK İHA ve Türksat Model Uydu yarışmasının paydaşlığını üstleniyor.

12 farklı kategoride düzenlenecek teknoloji yarışmalarıyla gençlerin kendi teknoloji projelerini geliştirmesi ve üretmeleri hedefleniyor.

Teknoloji yarışmalarına toplamda 750 takım ve 2 binin üzerinde yarışmacı katılıyor.

Festival kapsamında Solo Türk ve Türk Yıldızları'yla Türk ve yabancı gösteri grupları festival süresince havacılık gösterileri sunacak. Ayrıca farklı büyüklüklere ve görevlere sahip çok sayıda özel uçak, festival alanında sergilenecek. Festival alanında, belirli sayıda ziyaretçinin tecrübe edebileceği rüzgar tüneli ve planetaryum yer alacak.

Özellikle çocuk ziyaretçilere yönelik, 3D printerlar içeren teknoloji atölyeleri ve eğitici atölyeler düzenlenecek. Ayrıca festivalin düzenleneceği 4 gün boyunca ziyaretçiler için her akşam farklı bir konser verilecek.

- Milli teknolojiler, sanal gerçeklik uygulamasıyla görülebilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii de bir süredir üzerinde çalıştığı sanal gerçeklik uygulamasını festival ziyaretçilerinin kullanımına sunacak. Uygulamayla şirketin ürettiği ve geliştirme çalışmaları yürüttüğü uçak ve helikopterler birebir ölçülerinde yakından görülebilecek.

Gözlüğü takanlar, kendilerini içinde insansız hava aracı ANKA, Milli Muharip Uçak, T625 helikopteri, Göktürk-2 uydusu, jet eğitim ve yakın destek uçağı Hürjet, yeni nesil temel eğitim uçağı Hürkuş ve Atak helikopterinin yer aldığı bir "sanal hangar"da bulacak. Ziyaretçiler ellerindeki kontrol cihazını kullanarak hangar içinde, ürünler arasında ve etrafında dolaşabilecek, gerçekte yaklaşamayacakları mesafelerden ürünleri görebilecek.

- Türkiye'nin ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması

Simülasyon yarışmaları yapay zeka araştırmaları için oldukça yoğun kullanılıyor. Bunların en çok bilinenlerini DARPA'nın düzenlediği DARPA Robotics Challenge (DRC) ve NASA'nın düzenlediği Space Robotics Challenge oluşturuyor.

İki yarışmada da kullanılan açık kaynak simülasyon ortamı (Gazebo robotik simülatörü) TEKNOFEST'te de olacak. Bu yarışmalarda tek robot için geliştirilen beceriler test edilirken, TEKNOFEST'teki kullanım bir ilk olarak kayda geçecek. Yarışma, aynı zamanda Türkiye'de yapılan ilk kapsamlı robot simülasyonu yarışması olarak da dikkati çekiyor.

-Festival alanına ulaşım ücretsiz

4 gün sürecek TEKNOFEST'e ulaşım için yeni otobüs hatları belirlendi. İETT, katılımcıların, festivale rahat ve hızlı gidebilmesi için 16 merkezden ücretsiz otobüs seferleri planladı. Sabah 09.00 ile akşam 19.00 saatleri arasında düzenlenen seferlerin yolcu yoğunluğuna göre ayarlaması yapılacak.

İBB şirketi İSBAK da festivalin sponsorluğunu üstlenen kurumların arasında yer aldı.

Yeni havalimanına 20 ile 23 Eylül'de; Taksim Gümüşsuyu, Mecidiyeköy E-5 yanı, Kadıköy, Beşiktaş, Üsküdar İskele, Ümraniye Tepeüstü, Yenibosna aktarma istasyonu, Eminönü sahil, Hadımköy son durak, Eyüpsultan Feshane, İSPARK otoparkı, Maltepe metro istasyonu, Kartal E-5, Büyükçekmece Tüyap Merkezi, Küçükçekmece Stad yanı, Sarıyer son durak ve Seyrantepe Metro istasyonu İETT peron ve duraklarında otobüsler kaldırılacak.

PARTNER"Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı""Putin beni fare zehriyle öldürmeye çalıştı"
10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu10 milyon yıl önce yaşamış fil fosillerini çoban buldu
19 Eylül Gaziler Günü19 Eylül Gaziler Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Yeni Havalimanı TEKNOFEST

En Çok Okunan Haberler

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği’nden kredi yapılandırma açıklaması

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

WhatsApp'tan gelen bankalar arası para transferi (EFT) fotoğrafı hayatlarını kabusa çevirdi!

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

Demet Akalın'dan flaş açıklamalar: Okan Kurt ile konuşmuyorum

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İpler çok gerildi! Bu açıklamalar yenilir yutulur cinsten değil

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

ABD'li rahip Brunson serbest mi bırakılacak? Tarih bile verdi

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

Muharrem İnce'den, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert VIP Jet tepkisi: Erdoğan eski tacir

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

ABD öncülüğündeki koalisyondan Münbiç ve Türkiye açıklaması: YPG Münbiç'in parçası olmayacak

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

İstanbul'da kedileri toplayan gizemli kadından dehşete düşüren sözler: Döner yapıp, Suriyelilere satıyorum!

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya'dan 81 ile talimat: En geç 1 saat içinde bitirin

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

Ecem Balcı'nın katil zanlısından şoke eden iddia: Annesinin sevgilisinden hamileydi!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

CHP'li Muharrem Erkek'ten Rahip Brunson ile ilgili çarpıcı iddia: 12 Ekim'de serbest kalabilir!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

ABD Büyükelçiliği'nden rahip Brunson için önemli açıklama!

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu Büyükçekmece Ahmediye mevkisinde kaza! Trafik yoğunluğu yaşanıyor

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Periyodik tablonun başındaki 1 atom numaralı element hangisidir? (Hadi İpucu 18 Eylül 20.30)

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.