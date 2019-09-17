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TEKNOFEST İstanbul'un ilk gün etkinlikleri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 19:20 | Son Güncelleme

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul, ilk gününde misafirlerini çeşitli etkinliklerle ağırladı - TEKNOFEST'in ilk gününde Solo Türk, Türk Yıldızları, İçişleri Bakanlığı, Hürkuş, Askeri/THK paraşüt atlayışı, ATAK helikopteri ve Kara Kuvvetleri gün boyunca gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Ayrıca Rusya'dan TEKNOFEST için özel olarak gelen SU-35 gösteri yaparken, Rus yapımı BE 200s amfibyen jet uçağı ile MC 21 tipi yolcu uçağı alanda görücüye çıktı - TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar sergilendi - Festivalde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem eğlendiren atölye çalışmalarına katılma imkanı buldu

İSTANBUL (AA) - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul) ilk gününde misafirlerini ağırladı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanında düzenlenen festival, bu sabah ziyaretçilerine kapılarını açtı.

AA'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, alana kurulan ana sahneden yapılan müzik yayınıyla sabah saatlerinde açıldı. Katılımcılar ve yarışmacılar, sabahın erken saatlerinden itibaren festival alanına stantlarını yerleştirdi.

TEKNOFEST'e 7'den 70'e tüm vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Misafirler, ihtiyaçları için inşa edilen sosyal donatı alanlarından faydalandı.

Katılımcılar, alanda Türk Hava Kuvvetlerinin A400 M uçağı, C160 askeri nakil uçağı, Türk Kara Kuvvetlerinin CH-47 ve sikorsky helikopterleriyle F4 2020 savaş uçağı, KT1 ve T38 eğitim uçaklarının yanı sıra Sahil Güvenlik CN-235 MSA uçağı ile jandarma ve polis helikopterlerini de yakından inceleme imkanı buldu.

Festivalin son gününe kadar birçok etkinlik düzenlenmesi planlanırken, katılımcı firmaların stantlarında da bilgilendirme ve birçok deneyim fırsatı sunulacak.

Serbest uçuş ve simülasyon deneyimlerinin de yaşandığı festivalde, bazı sanatçılar ile mehter takımı sahne alacak.

- Aralıksız süren gösteri uçuşları

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST'in ilk gününde Solo Türk gösterisi binlerce ziyaretçinin yüzünü gökyüzüne çevirdi. Gün boyu şovlarıyla gittikleri her yerde ilgiyle takip edilen Türk Yıldızları, İçişleri Bakanlığı, Hürkuş, Askeri/THK paraşüt atlayışı, ATAK helikopteri, yaralı tahliyesi ve Kara Kuvvetleri gün boyunca gösteri uçuşları gerçekleştirdi. Ayrıca Rusya'dan TEKNOFEST için özel olarak gelen SU-35 gösteri yaparken, Rus yapımı BE 200s amfibyen jet uçağı ile MC 21 tipi yolcu uçağı alanda görücüye çıktı.

- Yerli ve milli araçlar tanıtıldı

TEKNOFEST sergi alanında, Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla ürettiği hava ve kara araçlarının yanı sıra yurt dışından gelen uçaklar sergilendi. Sergilenen araçlar içerisinde Milli Muharip Uçağı, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı, milli uçan araba Cezeri, mayına karşı korunaklı araç Kirpi, bomba imha robotları Ertuğrul ve Kaplan, çok motorlu insansız hava aracı Serçe, Altay tankı, özel operasyon aracı, sualtı arama kurtarma timi aracı, taktik tekerlekli araç ve yerli tasarım sürücüsüz elektrikli araç da yer aldı.

- Eğitici ve eğlence dolu atölyeler

Festivalde, çocuklar ve gençler hem eğiten hem de eğlendiren atölye çalışmalarına da katılma imkanı buldu. T3 Vakfı stant alanında "Robotumu Kodluyorum Atölyesi", "Uzay Taşları Atölyesi", "Eğlenceli Robotik Atölyesi", "Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi", "Havacılık ve Uzay Atölyesi", "Nanoteknoloji Atölyesi", "Enerji Teknolojileri Atölyesi" ile "Elektronik Programlama", "Robotik Kodlama", "Mobil Uygulama ve Programlama" atölyeleri gerçekleştirildi.

Bursa Teknik Üniversitesi standında Elektrik Elektronik Atölyesi, Roket Yarışması etkinlik çadırında TÜBİTAK SAGE Roketimi Tasarlıyorum Atölyesi yapıldı. Serbest uçuş deneyimi yaşatan Dikey Rüzgar Tüneli, Gökbilim Planetaryumu ile Bilim Seferberliği Planetaryumu'na da ziyaretçiler ilgi gösterdi.

- Otomatik sürüş yeteneği teknolojisi TEKNOFEST'te

ODTÜ'lü araştırmacılar tarafından ODTÜ Teknokent'te geliştirilen, kendi kendine direksiyon hakimiyetini sağlayabilen "Yarı otonom sürüş destek modülü" TEKNOFEST'te ilk kez sergilendi.

- Uluslararası ilk uçuşunu yapan Rus uçağı TEKNOFEST'te

Uluslararası ilk uçuşunu Rus Pilot Oleg Mutovin eşliğinde dün Rusya Jukovski Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na gerçekleştiren Rus yolcu uçağı MC-21, TEKNOFEST alanında yerini aldı.

- TEKNOFEST İstanbul yarışmalara sahne oldu

Festivalde aralarında İnsanlık Yararına Teknoloji, Yapay Zeka, İnsansız Su Altı Sistemleri, Uçan Araba Tasarımı, Sürü İHA Simülasyonu kategorilerinde birçok yarışma başladı. Yarışmalara, 122 ülke ve Türkiye'nin 81 ilinden toplam 17 bin 373 takım ve 50 bin yarışmacı başvurdu. Yarışmaların finallerinde ise yaklaşık 2 bin takım ve 10 bin finalist mücadele ediyor.

- Dünyanın en yetenekli drone pilotları TEKNOFEST İstanbul'da

Festival kapsamında düzenlenen World Drone Cup'ta dünyanın en yetenekli pilotları bir araya geldi. Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünü üstlendiği ve Drone Yarışçıları Spor Kulübü tarafından düzenlenen World Drone Cup'a, 37 ülkeden 64 pilot katıldı. Atatürk Havalimanı'nda 5 gün sürecek World Drone Cup'ın ilk iki gününde yarışmacılar, parkuru tanımak için dörderli gruplar halinde deneme sürüşü yapacak. Pilotlar, ilk 32'ye girebilmek için ise 3. ve 4. gün kıyasıya mücadele edecek.

- AA stantına büyük ilgi

TEKNOFEST İstanbul'un Global İletişim Ortağı olan AA standı da her yaştan vatandaşın ziyaret ettiği stantlar arasında yer aldı. Katılımcılar AA yayınlarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı. AA standına en büyük ilgiyi ise çocuklar ve gençler gösterdi.

Öte yandan festivale katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da AA standını ziyaret etti. Geniş bir kadroyla TEKNOFEST İstanbul'u takip eden AA ekibiyle sohbet eden Bakan Varank, AA hatıra ekranında günün anısına fotoğraf çektirdi.

- Teknoloji üreten bir topluma dönüşme hedefi

TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden ASELSAN, BAYKAR, İGA, İSBAK, ROKETSAN, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, HAVELSAN, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor, TURKCELL, Bilişim Vadisi, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı destek veriyor.

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi yer alıyor.

TEKNOFEST 2019'un medya paydaşları arasında AA'nın yanı sıra Albayrak Medya, Ciner Medya, Demirören Medya, Doğuş Yayın Grubu, Kanal 7, Sabah Gazetesi, TGRT Haber, TRT ve Türk Medya bulunuyor.

Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

Festival, 22 Eylül'de sona erecek.

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