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Teknofest ne zaman başlayacak, nerede yapılacak? Teknofest ücretli mi?

21.09.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Eylül itibarıyla başlayıp 6 gün boyunca sürecek olan Teknofest, 09:00-19:00 saatleri arasında misafir kabul edecek. Teknofest’e katılmak için başvuru yapmak gerekiyor.

Teknofest ne zaman başlayacak, nerede yapılacak? Teknofest ücretli mi?

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest fuarına giriş ücretleri ile ilgili detaylar da merak ediliyordu. https://teknofest.org/yarismalar.html internet adresi üzerinden yapılan başvuruların ardından Teknofest’e giriş yapılabilir. 18 yaş altındakilerin başvuru yapmaları gerekmiyor.

TEKNOFEST NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılıyor.

26 Eylül’e dek sürecek olan Teknofest, 09.00-19.00 saatlerinde ziyarete açık olacak.

TEKNOFEST NE İŞE YARAR?

Teknofest Teknoloji yarışmaları kapsamında İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması düzenleniyor.

Yarışma dâhilinde bireylerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma yarar sağlayacak projeler ortaya çıkarmaları hedeflenmektedir.

TEKNOFEST ÖDÜLLERİ NEREDE VERİLECEK?

Takımların uçuş görevlerini tamamlamasının arkasından değerlendirmelerin ardından belirlenen puanlara göre başarılı olan ve dereceye giren takımlar ödüllerini 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde Atatürk Havalimanında düzenlenecek Teknofest’te alacaklar.

TEKNOFEST’E NASIL VE NEREDEN KAYIT OLUNUR?

Teknofest’e Teknofest’in internet sitesinden kayıt yapılıyor. Başvuru yapanların kayıt esnasında HES Kodu ile beraber istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini bitirerek festivale ziyarete gelen kişiler iki doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırmışsa veya önceden Kovid-19 geçirip tek doz aşılarını olmuşlarsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Koronavirüs aşısı olmamış ya da tek doz aşı olanlar da alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 YAŞ ALTI ZİYARETÇİLERE KAYIT ZORUNLULUĞU BULUNMUYOR

Teknofest’e gelecek 18 yaş altındaki vatandaşlar için kayıt olma zorunluluğu yoktur ve bu kişiler, festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile beraber girecektir.

TEKFONEST ÜCRETSİZ Mİ?

Teknofest, her yaş ve meslek grubundan ziyaretçiye açık ve ücretsizdir.

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