TEKNOFEST roket yarışları tamamlandı

İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN tarafından Aksaray'da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 28 takımın, geliştirdikleri roketlerle mücadele ettiği yarışma tamamlandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihlerinde düzenlenecek ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun destek verdiği TEKNOFEST kapsamında, ROKETSAN desteğiyle Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi'nde roket atış yarışması düzenlendi.

Anadolu Ajansının "Global iletişim ortağı" olduğu TEKNOFEST kapsamında, gençlerin teknolojiye ilgisini artırmak ve Türkiye'nin milli teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen yarışmada, lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerden oluşan 28 takım mücadele etti.

Öğrencilerin, uzay teknolojileri alanına ilgilerini arttırarak, kabiliyetlerini geliştirmek amacıyla yapılan yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere iki farklı kategoride düzenlendi.