TEKNOFEST tanıtım toplantısı

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, son 15 yılda havacılık, uydu ve uzay çalışmalarında devrim sayılabilecek projelerin gerçekleştirildiğini belirterek, "RASAT, GÖKTÜRK-2, BİLSAT gibi yerli milli tasarım ve üretimle uzayda uydularımız var. Kendi silahlarımızı, uçaklarımızı, helikopterlerimizi, İHA'larımızı üretiyoruz. İnsansız hava araçları alanında dünyanın gıpta ettiği birkaç ülkeden biriyiz." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı ve sponsoru olduğu, 20-23 Eylül tarihleri arasında 3. Havaalanında gerçekleştirilecek "İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)" için Florya'daki Havacılık Müzesi'nde basın toplantısı gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Uysal, burada yaptığı konuşmada; havacılıkta, otomotivde daha pek çok alanda yaşanan hadiseler ve ödenen bedellerin çok öğretici olduğunu söyledi.

Teknoloji satan ülkelerin, rakiplerini yok etmek ve bağımlılık oluşturmak için ürünlerini ilk başta bedava verdiklerini anlatan Uysal, "Kendi sanayinizin pahalı ve maliyetli olduğunu söylerler. Dışarıdan alımın daha ucuz ve karlı olduğunu telkin ederler. Bu ilişki bir kez başladı mı, milli sanayinin gerilemesi ve hatta çökmesi kaçınılmazdır. İşte geçmişte havacılık sanayimizin başına gelen budur. Artık ülke olarak, millet olarak olup biten her şeyin farkındayız." diye konuştu.