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TEKNOFEST tanıtım toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 13:03 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal: - "Son 15 yılda havacılık, uydu ve uzay çalışmalarında devrim sayılacak projeler gerçekleştirildi. RASAT, GÖKTÜRK-2, BİLSAT gibi yerli milli tasarım ve üretimle uzayda uydularımız var. Kendi silahlarımızı, uçaklarımızı, helikopterlerimizi, İHA'larımızı üretiyoruz. İnsansız hava araçları alanında dünyanın gıpta ettiği birkaç ülkeden biriyiz" - "Bu festival, teknoloji üretenler ile yatırımcıların buluşma noktası olacak. Bu festival ile birlikte büyük bir ekonomi oluşacak. Festivalde yarışacak gençler, önümüzdeki yıllarda teknoloji üreten şirketlerin sahipleri veya kamu yöneticileri olarak ülkemizin gelişimini yönlendirecekler. Bu bağlamda bu festival hem ekonomik, hem teknolojik, hem zihinsel hem de psikolojik olarak yeni atılımların fişeğini ateşleyecek"

İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, son 15 yılda havacılık, uydu ve uzay çalışmalarında devrim sayılabilecek projelerin gerçekleştirildiğini belirterek, "RASAT, GÖKTÜRK-2, BİLSAT gibi yerli milli tasarım ve üretimle uzayda uydularımız var. Kendi silahlarımızı, uçaklarımızı, helikopterlerimizi, İHA'larımızı üretiyoruz. İnsansız hava araçları alanında dünyanın gıpta ettiği birkaç ülkeden biriyiz." dedi.

Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı ve sponsoru olduğu, 20-23 Eylül tarihleri arasında 3. Havaalanında gerçekleştirilecek "İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST)" için Florya'daki Havacılık Müzesi'nde basın toplantısı gerçekleştirildi.

İBB Başkanı Uysal, burada yaptığı konuşmada; havacılıkta, otomotivde daha pek çok alanda yaşanan hadiseler ve ödenen bedellerin çok öğretici olduğunu söyledi.

Teknoloji satan ülkelerin, rakiplerini yok etmek ve bağımlılık oluşturmak için ürünlerini ilk başta bedava verdiklerini anlatan Uysal, "Kendi sanayinizin pahalı ve maliyetli olduğunu söylerler. Dışarıdan alımın daha ucuz ve karlı olduğunu telkin ederler. Bu ilişki bir kez başladı mı, milli sanayinin gerilemesi ve hatta çökmesi kaçınılmazdır. İşte geçmişte havacılık sanayimizin başına gelen budur. Artık ülke olarak, millet olarak olup biten her şeyin farkındayız." diye konuştu.

- "Kendi İHA'larımız üretiyoruz"

Milli teknoloji üreten bir ülke haline gelmek için adeta seferberlik halinde olunduğunu dile getiren Uysal şöyle devam etti:

"Son 15 yılda havacılık, uydu ve uzay çalışmalarında devrim sayılacak projeler gerçekleştirildi. RASAT, GÖKTÜRK-2, BİLSAT gibi yerli milli tasarım ve üretimle uzayda uydularımız var. Kendi silahlarımızı, uçaklarımızı, helikopterlerimizi, İHA'larımızı üretiyoruz. İnsansız hava araçları alanında dünyanın gıpta ettiği birkaç ülkeden biriyiz. Mühendislik, yazılım ve tasarım ekiplerimiz dünya çapında. Devletimizin yatırım ve çabaları artarak devam ediyor. Diğer taraftan da Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı gibi sivil toplum kuruluşlarımız; gençlerimize rehberlik ediyor. Bilgisayar teknolojileri, yazılım-kodlama ve robotik, tasarım alanlarında yeni bir neslin yetişmesine öncülük ediyor. Bu tür imkanların ne kadar önemli olduğunun fevkalade farkındayız."

- "Gençlerimiz teknolojiyle tanışıyor"

Başakşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlattığı Living-Lab projelerini İBB'ye taşıdığını ve kapsamını genişlettiğini aktaran Uysal, şunları söyledi:

"Bugün ise Zemin İstanbul adıyla bütün İstanbul'a hizmet veren projelerimiz var. Bütün bu projelerle çocuklarımız, gençlerimiz teknolojiyle tanışıyor. Yeteneklerini sergileyebiliyor. Hali hazırda çalışmaları olanlar destekleniyor. Girişimcilerimiz için yeni fırsatlar, bu merkezlerde bütün imkanlarıyla sunuluyor. Yine bu çerçevede, Sayın Cumhurbaşkanımız 81 İlde 100 Dene-Yap Teknoloji Atölyesi kurulacağını müjdelemişti. Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile çok önemli bir adım attık. Dene-Yap Teknoloji Atölyelerimizi kurduk. Bu atölyelerde yetenekli öğrencilerimiz 3 yıl boyunca robotik kodlama, enerji teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka dersleri alacak. Kapasitesi bin 500'e çıkan atölyelerdeki eğitimler 15 Eylül’de başlayacak. Yabancı öğrencilerimize de Fatih Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde teknoloji eğitimi verilecek. Bu faaliyetlerimizle kendi teknolojisini kendi üreten bir ülke olma hedefine doğru, emin adımlarla ilerliyoruz."

Festivalin kendi alanında bir ilk olduğunu hatırlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Teknofest sayesinde yenilikleri hep birlikte göreceğiz. Dünyada neler olup bittiğini öğreneceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak, böyle bir projenin ortağı olduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Teknofest Dron Kap, sektöre yepyeni bir heyecan getirecek. İnsansız hava araçları, günümüz teknolojileri için yepyeni ama çok önemli bir başlık. İHA'ların askeri alanın yanı sıra, sivil havacılık alanında da profesyonel olarak kullanımı hızla artıyor. Haritacılık, afet ve arama-kurtarma faaliyetleri, çevre takibi, hava durumu, tarım gözlemleri, arkeolojik çalışmalar, 3 boyutlu şehir modelleri, önümüzde yepyeni bir sektör, yepyeni bir ekonomi var. Dünyada henüz gelişmekte olan bu alanda ülkemizin başarılarından çok memnunuz."

-"Girişimci zirvesi TEKNOFEST"

"Bu defa treni kaçırmayacağız" diyen Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu festival teknoloji üretenler ile yatırımcıların buluşma noktası olacak. Bu festival ile birlikte büyük bir ekonomi oluşacak. Girişimci zirvesi ile TEKNOFEST, ayrı bir özelliğe sahip çünkü dünyanın her yerinden gelecek 750 kadar girişimci İstanbul'da ve Türkiye’deki yatırım imkanlarını ve teknolojinin hangi yönde ilerlediğini, dünyadaki diğer teknoloji üreten ülkelerle rekabetini görüp gelecekten emin olarak yatırım yapmayı düşünecekler. Teknofest, İstanbul'un marka değerine değer katacak. Gençlerimizin enerjisini İstanbul'un ve Türkiye’nin birikimine dahil edecek. Bugün festivalde yarışacak gençler, önümüzdeki yıllarda teknoloji üreten şirketlerin sahipleri veya kamu yöneticileri olarak ülkemizin gelişimini yönlendirecekler. Bu bağlamda bu festival hem ekonomik, hem teknolojik, hem zihinsel hem de psikolojik olarak yeni atılımların fişeğini ateşleyecek."

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belediye festival İBB istanbul büyükşehir belediyesi Mevlüt Uysal TEKNOFEST

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