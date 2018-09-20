Teknofest'te büyük yarış! Kenan Sofuoğlu SOLOTÜRK’e karşı

Yarışta hız rekoru kırılırken izleyenler büyük heyecanla yaşananları takip etti.

Kenan Sofuoğlu F-16'ya karşı yarıştı

1 / 88 Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan Teknofest İstanbul, "Milli teknoloji hamlesi" hedefleri doğrultusunda bugün İstanbul Yeni Havalimanı'nda start aldı. Teknofest ilk günü büyük bir yarışa ev sahipliği yaptı.

2 / 88 Bugün başlayan Teknofest’te Kenan Sofuoğlu, SOLOTÜRK ve Formula-1 aracına karşı yarıştı.

3 / 88 AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu'nun, SOLOTÜRK Formula-1 aracı, ve spor araçlarla yaptığı yarış festivale katılan binlerce kişi tarafından takip edildi.

4 / 88 Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Yeni Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, 23 Eylül'e kadar sürecek.

5 / 88 Festivalin en önemli bölümünü ise 12 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmaları oluşturacak.

6 / 88 Yarışmacı takımlara, hazırlık sürecinde kendi projelerini geliştirmeleri için teknik malzeme ve ekipman desteği verilerek, gençlerin teknoloji geliştirmeleri desteklenecek.

7 / 88 Katılımın ücretsiz olduğu festival ile Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

8 / 88 "TÜRKİYE UZAYDA VE HAVACILIKTA HAK ETTİĞİ YERE GELECEKTİR" Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen TEKNOFEST İSTANBUL Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali etkinlik alanını gezdi.

9 / 88 Bayraktar, "Türkiye, uzayda ve havacılıkta hak ettiği yere gelecektir. Milli İHA ve SİHA'larına altında da bu tutku yatıyor." dedi

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