TEKNOFEST'te SOLOTÜRK gösteri uçuşu yaptı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), üçüncü gününde misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanında başlayan festivaldeki askeri ve sivil katılımcı firmaların stantları, üçüncü günde de birçok etkinliğe sahne oldu.

SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU YAPTI



SOLOTÜRK, festivalin üçüncü gününde nefes kesen bir gösteriye imza attı. Alanı dolduran binlerce kişi SOLOTÜRK'ün gösterisini büyük bir heyecanla izledi.

Katılımın ücretsiz olduğu festivalle Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefleniyor.

22 EYLÜL'DE SONA ERECEK



Festival, 22 Eylül'de sona erecek.

