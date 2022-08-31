TEKNOFEST'te tarihi anlar! Böyle uçuş görülmedi... Selçuk Bayraktar ikinci pilot koltuğuna oturdu

TEKNOFEST Karadeniz'in ikincü gününde tarihe geçen anlar yaşandı. Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot olduğu Hürkuş, Akıncı İHA ile birlikte Karadeniz semalarında boy gösterdi. Bayraktar yaptığı açıklamada bunun, tarihte bir ilk olduğunu ifade etti.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda dün başladı. Bu yıl 5'incisi düzenlenen festivale, bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yerli üretimin ön plana çıktığı festivalde, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçları ile helikopter ve jet sergilendi. Festivalde ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretim ürünleri de katılımcılar tarafından incelendi.

SELÇUK BAYRAKTAR İKİNCİ PİLOT KOLTUĞUNA OTURDU

TEKNOFEST Karadeniz'deki etkinlikler kapsamında test pilotu Murat Özpala ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, insansız hava aracı Akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar uçuş sırasında Hürkuş'un telsizinden seslenerek, "Yaşasın tam bağımsız Türkiye." dedi.

TARİHE GEÇEN UÇUŞ

Büyük bir merak ve heyecanla takip edilen uçuş sonrası konuşan Selçuk Baytaktar, "Tarihte olmayan bir duygu. İlk defa biri insanlı biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirildi. Türk mühendislerinin marifetleri sergilendi. İnsanlı ve insansız uçaklarının beraber hareket etmesi açısından da ayrı bir gösteri oldu." dedi.



