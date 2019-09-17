TEKNOFEST'19 RESMİ AÇILIŞI YAPILDI

Haber: Gülseli KENARLI-Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

TEKNOFEST'19 resmi açılış töreni Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, paydaş firmalar ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

"HAYAL ETMEKTEN VE O HAYALLERİN PEŞİNE DÜŞMEKTEN ASLA VAZGEÇMEYİN"

Bakan Varank açılış töreninde yaptığı konuşmasında, “Bugün burada roket fırlatan, İHA yarıştıran, enerji araçları üreten gençler; yarının en modern uçaklarını, akıllı şehirlerini, uzay araçlarını tasarlayacaklar. Buradaki gençlerden astronotlar, kozmonotlar, bilim insanları, teknoloji girişimcileri çıkacak. Buradaki gençler bizi hayallerimize taşıyacak" dedi.

Varank, katılımcı gençlere girişimci olmaları tavsiyesinde bulunarak, "Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın. Hayal etmekten ve o hayallerin peşine düşmekten asla vazgeçmeyin. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak her adımınızda sizlerle birlikteyiz. Sizlerle yol yürümek için varız" diye konuştu. Bakan Varank, "Ben şu muhteşem kalabalığa baktığımda büyük ve güçlü Türkiye'yi görüyorum. Yurdun dört bir yanından gelen, yürekli, akıllı, parlak gençleri görüyorum. İnanıyorum ki, bu ruh çok daha kuvvetli bir şekilde Anadolu'nun her tarafına yayılacak" şeklinde konuştu.