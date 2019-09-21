TEKNOFEST'e beşinci gününde yoğun ilgi

Festival alanına kurulan ana sahnede, gün boyu performanslar ve yarışmalar devam etti. En yoğun katılımın görüldüğü festivalin beşinci günü, şarkıcı Murat Dalkılıç'ın konseriyle sona erecek.

Güzel hava ve hafta sonunu değerlendirerek ailesi ve arkadaşlarıyla festival alanına gelen vatandaşlar, yerli ve milli imkanlarla üretilen teknoloji ürünlerini inceleme fırsatı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün sosyal medya hesabında TEKNOFEST'e katılacağını duyurması ve vatandaşları da davet etmesi üzerine festivale katılmak isteyen 7'den 70'e çok sayıda kişi, sabahın erken saatlerinde festival alanını doldurdu.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST İstanbul beşinci gününde büyük ilgi gördü.

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST İstanbul), beşinci gününde misafirlerini ağırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kızları Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Esra Albayrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar ve torunları ile Akıncı SİHA önünde aile fotoğrafı çektirdi. Erdoğan ayrıca Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları ve bakanlarla da fotoğraf çektirdi.

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren projelerin sahiplerine ödüllerini takdim eden Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Akıncı SİHA'ya imzasını attı.

TEKNOFEST kapsamında, Dış Hatlar Terminali'nde Yurt Dışındaki Türk Bilim İnsanları Kurultayı bugün de devam ederken, Uçan Araba Tasarım Yarışması Çadırı'nda "10 Yıl Sonra Uçan Araba", 226 numaralı körükte ise "Gıda-Çevre-Enerji Bağlantısında Yosunlar ve Biyoyakıt Uygulamaları" konulu seminerler düzenlendi.

Daha sonra vatandaşları tokalaşarak selamlayan ve onlarla sohbet eden Erdoğan, çocuklara ve gençlere oyuncak ile satranç takımı hediye etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Solo Türk gösterisini izleyen Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar da eşlik etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen İçişleri Bakanı Soylu ile görüşme gerçekleştiren Ukrayna İçişleri Bakanı Arsen Avakov da festivali izledi.

- Uçuş gösterileri büyüledi

Solo Türk, Türk Yıldızları, Hürkuş, İçişleri Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri paraşüt atlayışı, Atak helikopteri, Rus Hava Kuvvetlerinin Su-30M uçaklarından oluşan Rus Şövalyeleri Akrobasi Takımı ve Rus yangın söndürme uçağı Be-200 ES ile Red Bull gösteri uçuşlarıyla TEKNOFEST'e renk kattı.