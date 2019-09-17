TEKNOFEST'e katılanlar AFAD standında depremi deneyimleyecek

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) standına gelen ziyaretçiler, etkileşimli aktivitelere katılabilecek ve gösterileri izleyebilecek.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve 22 Eylül'de sona erecek festivalin ziyaretçileri, afet farkındalığını eğlenceli şekilde kazanma fırsatı yakalayacak.

Standa gelerek etkileşimli aktivitelere katılabilecek ve gösterileri izleyebilecek vatandaşlar, eğlenceli anlar yaşayacak. AFAD, bu yıl ikincisi gerçekleştirilen TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali hazırlıklarına yarışma yürütücüsü olarak da katkı verdi.

Festivalde iki klasmanda, beş farklı kategoride yapılan "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"na başvuran 2 bin 400 takımdan iki eleme sonrası 524 takım kaldı.

Pakistan, Bangladeş, Nijer, Bosna Hersek, Kosova ve Afganistan'dan gelen 31 takımla beraber yarışmaya kalan takım sayısı 555 oldu.

Toplamda 36 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmada, iki kategoride birinci olacak takımlar 10'ar bin liranın sahibi olacak.