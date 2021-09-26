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TEKNOFEST’e Son Gününde Yoğun İlgi

26.09.2021 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Havacılık, Uzay ve Teknolojisi Festivali TEKNOFEST, 21- 26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapıldı

TEKNOFEST’e Son Gününde Yoğun İlgi

Havacılık, Uzay ve Teknolojisi Festivali TEKNOFEST, 21- 26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.

Festivale son gününde yoğun ilgi vardı. Türkiye'nin savunma sanayii araçlarının sergilendiği etkinlikte birçok yarışma düzenlendi. Etkinlik alanına gelen ziyaretçiler, sergilenen uçak, helikopter, insansız hava aracı gibi araçları yakından inceleme fırsatı buldu.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Türkiye’nin Otomobil Girişim Grubu'nun (TOGG) otomobili de bu sene TEKNOFEST’teki yerini aldı.

Ailesiyle festivale gelen Zafer Kaya, “İnsanlar festivale çok ilgi gösteriyor. Ben de çocuklarımı teknolojik araçları görmeleri için getirdim. Ancak hala yeteri kadar yangınla mücadele helikopteri ve uçağımızın olmaması üzücü. Bu kadar teknolojinin bir arada olduğu yerde ormanlarımız için de yararlı şeyler üretilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Bu tarz etkinlikleri çok önemli bulduğunu belirten üniversite öğrencisi Hamza Öztel, “Burada insanlar F-16 uçaklarını görüyorlar. Çocuklar belki başka bir yerde görme şansı bulamayacakları hava araçlarını görme şansı yakalıyor. Gençler, hiç akıllarında yokken gelecekteki meslekleriyle ilgili fikir edinme şansı yakalayabiliyor. İnsansız hava araçlarımızı görüyorsunuz. Hepsi de yerli üretim” ifadelerini kullandı.

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