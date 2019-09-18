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TEKNOFEST'te asker ve polise ilgi büyük

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:22 | Son Güncelleme

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde kara, hava ve deniz kuvvetleri ile emniyet teşkilatının stantları ilgi gördü - Stantları gezen katılımcılar, bir yandan asker ve polislerle sohbet edip fotoğraf çektirirken, diğer yandan yerli ve milli üretim silah ve araçlar hakkında bilgi edindi

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde kara, hava ve deniz kuvvetleri ile emniyet teşkilatının stantları ilgi gördü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle dün Atatürk Havalimanı'nda başlayan festival, ikinci gününde ziyaretçi ağırlamaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın da Global İletişim Ortağı olduğu festivalde güvenlik güçlerinin stantları ilgi gördü. Özellikle öğrencilerin yoğunluk oluşturduğu stantlarda katılımcılar asker ve polislerle sohbet ederken, güvenlik teşkilatlarının envanterinde bulunan silah ve teçhizatlar hakkında bilgi edindi.

Katılımcılar bir yandan stantlardaki üniformalı asker ve polislerle, diğer yandan üniforma baskılı maketlerle fotoğraf çektirdi. Bu sırada teçhizatlı bir asker, boynuna sarılarak fotoğraf çektirmek isteyen çocuğun isteğini geri çevirmedi. Sırtındaki ve elindeki silah ve teçhizatlara rağmen dizlerinin üstüne çöken asker, boynuna sarılan erkek çocukla fotoğraf çektirdi.

Aynı zamanda askeri müzeleri gezme ve simülasyonlarla hava, kara ve deniz araçlarını kullanma imkanı da bulan ziyaretçiler, başta savunma sanayi alanında üretilen yerli ve milli silah ve teçhizatları yakından inceledi. Ziyaretçilerin özellikle milli piyade tüfeği MPT-76 ve milli keskin nişancı tüfeği KNT-76'ya ilgi gösterdiği görüldü.

Hava, kara ve deniz kuvvetleri ile emniyet teşkilatının stantlarını gezen vatandaşlara yerli ve milli üretim silahlar, gemiler ve zırhlı araçlar tanıtıldı. Üretiminde sona gelinen Türkiye'nin ilk yerli ve milli savaş uçak gemisi "çok maksatlı amfibi hücum gemisi" TCG Anadolu ile deniz altı savunma harbi korvet gemisi MİLGEM de maket üzerinde katılımcılara anlatıldı.

Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı ekiplerinin alanda köpekle yaptığı gösteri izleyenlerden alkış aldı.

Ziyaretçilerden Tolga Kalkancı, ülkenin huzur ve güvenliğini sağlayan asker ve polisle gurur duyduğunu belirtirken, güvenlik güçlerinin kutsal bir görev yaptığına vurgu yaptı.

Türkiye'de son yıllarda başta savunma alanı olmak üzere önemli teknoloji kalkınma hamleleri yapıldığına değinen Kalkancı, tam bağımsız Türkiye için teknoloji ve üretim yatırımlarının arttırılması gerektiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
asker müze polis TEKNOFEST

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