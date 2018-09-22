TEKNOFEST'te büyük başarı

İstanbul DHA- TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen Uluslararası Bilim Olimpiyatları programı kapsamında yetiştirilen genç bilim insanları büyük başarı elde etti. 55 öğrenci, TEKNOFEST'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden çeşitli branşlarda ödül aldı.
TEKNOFEST'teki yarışmalara Uluslararası Bilim Olimpiyatları programından 61 öğrenci katıldı. Öğrenciler, 7 altın, 18 gümüş, 27 bronz ve 3 mansiyon olmak üzere toplam 55 ödül aldı. Genç bilim insanları, Uluslararası Matematik, Uluslararası Fizik, Uluslararası Kimya, Uluslararası Biyoloji, Uluslararası Bilgisayar ve iki kez de Avrupa Fizik dallarında birincilik elde etti.
Geçen yıl ise yarışmalara 54 öğrenci katılmıştı. Öğrenciler 2 altın, 11 gümüş, 15 bronz, 9 da mansiyon olmak üzere toplam 37 ödül almıştı.
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