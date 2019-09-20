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TEKNOFEST'te KTÜN ekibinin birincilik başarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 15:41 | Son Güncelleme

TEKNOFEST'te KTÜN ekibinin birincilik başarısı

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Robotik ve Otomasyon Topluluğu (RAC-LAB) AYBARS İHA Takımı, İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST), Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması "Döner Kanat" kategorisinde birinci oldu.

KTÜN'den yapılan yazılı açıklamaya göre, akademik danışmanlığını Prof. Dr. Cemil Sungur ve Doktor Öğretim Üyesi Akif Durdu'nun yaptığı takımda, kaptan Gökhan Öztürk, pilot Furkan Şahin ile takım üyeleri Mert Dağadası, Şevval Çelik, Metehan Aslanbaş, Ahmet Furkan Büyükkelek ve Ahmet Burhan Öztürk, festivalde önemli başarıya imza attı.

TEKNOFEST'in üçüncü gününde, (RAC-LAB) AYBARS İHA Takımı, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 2019 Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışması "Döner Kanat" kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Babür Özçelik ise yayımladığı tebrik mesajında, "Takımımız, festival kapsamında, 'Döner Kanat' kategorisinde birinci olmuştur. Bizleri başarıyla gururlandıran takımımızı ve danışman öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Konya Teknik Üniversitesi TEKNOFEST Uluslararası İnsansız Hava Araçları yarışması

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