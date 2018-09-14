TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanları 20 TIR ile yola çıkacak

Anıl UÇAN/İSTANBUL(DHA) - İSTANBUL Yeni Havalimanı'nda 20-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanları Atatürk Havalimanı'ndan TIR'lar ile götürülecek.
İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için geri sayım başladı. TEKNOFEST'te kullanılacak yer hizmetleri ekipmanları Atatürk Havalimanı'nda Yeni Havalimanı'na doğru yola çıkacak. Bu kapsamda pushback araçları, bagaj ekipmanları, yolcu merdivenleri, jeneratör başta olmak üzere festivalde bulunacak hava araçlarına hizmet edebilecek tüm ekipmanlar 20 TIR'a yüklendi. 70 kişilik ekibin çalıştığı yükleme işleme işleminin ardından tüm ekipmanlar İstanbul Yeni Havalimanı'na götürülecek
(FOTOĞRAF)
İçişleri Bakanlığı'na sahte mektup gönderen müftü görevinden uzaklaştırıldı!
Babanın rezaleti öğretmene yazılan mektupta ortaya çıktı! Öz kızını yıllarca istismar etmiş
Trump'a darbe üstüne darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mart 2019 yerel seçimlerindeki adaylar için flaş açıklama
Sanat okulunda büyük skandal!
Doğuştan penisi olmayan adam ilk kez ilişkiye girdi
Mustafa Sarıgül aday olacak mı? İYİ Parti bombası
Zeytinburnu'nda Afgan genç boğazı kesilerek öldürüldü
Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına tel örgüler girdi
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı! 2018 YKS ek tercih ve yerleştirme nasıl yapılır?
iPhone almayı düşünenlere kötü haber! Artık içinden kulaklık dönüştürücü çıkmayacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum