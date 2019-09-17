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TEKNOFEST'te öğrenciler AFAD çadırında yarışıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 17:06 | Son Güncelleme

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu: - "Ortaokul, lise, üniversite öğrencileri öğretmenleriyle beraber bu kategorilerde sorunlara çözümler düşünmüşler. 500 civarında takım finale kaldı ve burada projelerini sergiliyor"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST İstanbul), Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) kurduğu çadırda öğrenciler projelerini sergiliyor.

TEKNOFEST'teki yarışmalardan "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması"nın yürütücülüğünü üstlenen AFAD'ın çadırında yüzlerce öğrenci final için yarışıyor. AFAD'ın standında çocuklara afete karşı farkındalık kapsamında bilgi veriliyor.

AFAD ekipmanlarının sergilendiği stantta, deprem simülasyon tırında da çocuklara eğitimler sunuluyor.

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, bu sene festivale daha yoğun katılım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"TEKNOFEST kapsamında 19 farklı yarışma var. 'İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması'nda, çevre, sağlık, eğitim, ulaşım ve afet yönetimi dahil olmak üzere 5 farklı kategoride 2 bin 500 civarında farklı takım projelerini sundu. Çok heyecanlı bir ortam çünkü ortaokul, lise, üniversite öğrencileri öğretmenleriyle beraber bu kategorilerde sorunlara çözümler düşünmüşler. 500 civarında takım finale kaldı ve burada projelerini sergiliyor."

Yarışmacı öğrencilerin stantları ziyaret eden katılımcılara projelerini anlattıklarını dile getiren Güllüoğlu, ayrıca öğrencilerin jüri karşısına da çıktıklarını söyledi.

Katılan öğrencilerin farklı alanlarda çözüm üretmeye yönelik proje geliştirdiklerini belirten Güllüoğlu, "Katılımcılardan kimi kronik hastalıkların tedavisine yönelik kimi android kullanımını azaltmak üzere proje geliştirirken bazıları engelli vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırma üzerine bazıları ise afet öncesi çalışmalara yönelik projeler ortaya koydu. Çok heyecanlıyız. Hem gençler insanlık yararına projeler düşündükleri için hem de içlerinde uygulanabilir olanların uygulandıklarını görüp ülkemizin hem afet hem de diğer alanlarda bir eksiğini giderebilir miyiz diye. Biz de AFAD olarak bu projenin yürütücülüğünü yapmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
(AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu TEKNOFEST

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